16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке в Каннах

Девушка приехала на Каннских кинофестиваль, чтобы поддержать отца, Дэниела Модера, на премьере фильма "День флага", где он выступил оператором

Дочь актрисы Джулии Робертс вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль продолжается. Недавно на его красной дорожке внимание всех гостей завоевала 63-летняя Шэрон Стоун в сказочном платье. А уже сегодня все обсуждают первое появление на красной дорожке дочери Джулии Робертс – 16-летней Хэзел Модер.

Девушка поддержала папу на показе фильма "День флага", оператором которого он является. Это первая красная дорожка для Хэзел. Для мероприятия дочь звезды Голливуда выбрала скромный наряд – длинное кружевное платье на пуговицах и черные туфли в стиле "Мэри Джейн".

Хэзел и Дэниел Модер на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

Кроме Хэзел, у Джулии и Дэниела есть еще двое детей 16-летний Финнеас — близнец Хэзел и 14-летний Генри. Звездная пара почти никогда не показывала детей на публике, лишь изредка они попадали в объективы папарацци. Именно поэтому появление Хэзел на красной дорожке вызвало такой ажиотаж.

Дочь Джулии Робертс впервые вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Пока неизвестно, пойдут ли дети Джулии и Дэниела по стопам родителей. Стоит отметить, что у Хэзел уже есть актерский опыт – в 2016 году она сыграла небольшую роль в фильме "Несносные леди", где снималась ее мама.

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