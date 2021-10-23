Адель призналась, кого бы из британских принцев она выбрала: Уильяма или Гарри (видео)

Певица Адель ответила на 73 вопроса Vogue, среди которых был самый главный. По крайней мере, для британцев)

Адель ответила, которого из британских принцев она бы выбрала / Фото: Getty Images, YouTube

Адель постепенно возвращается в шоу-бизнес после шести лет затишья. Недавно певица выпустила новую песню и клип, а уже в ноябре представит фанам полноценный альбом, получивший название "30".

В YouTube-канале британского Vogue появилось видео "73 вопроса" с Адель. Один из них был посвящен членам королевской семьи, принцу Уильяму и принцу Гарри.

Реклама

На просьбу выбрать между королевскими братьями, Адель повернулась к камере, улыбнулась и ответила:

Принц… Гарри.

Возможно, поклонников принца Уильяма этот ответ шокировал, но тот, кто давно следит за карьерой Адель, совершенно не удивился ее выбору, ведь певица всегда говорила, что ей нравится Гарри.

Около 10 лет назад она даже призналась в интервью Glamour, что влюблена в принца Гарри.

Реклама

В 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки. Недавно певица впервые после развода подтвердила отношения со своим новым парнем – Ричем Полом.

Еще новости по теме: