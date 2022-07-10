Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Актер-каннибал с БДСМ-наклонностями Арми Хаммер нашел работу. И это не кино (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июля, 10:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О работе в Голливуде кинозвезде остается теперь только мечтать. После секс-скандала его карьера пошла насмарку. Сейчас Хаммер зарабатывает на жизнь другим путем. Каким именно – "Сегодня" расскажет
Арми Хаммер устроился на работу
Арми Хаммер устроился на работу / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлом году в Сеть слили скриншоты переписки Арми Хаммера с его любовницами, в которых самое ужасное далеко не измены. Отец двоих детей фактически признался в каннибализме, а также красочно описал свои садистские фантазии во время секса с девушками. Конечно, после огласки киностудии отказывались сотрудничать со звездой. В результате актер потерял многомиллионные проекты.

Кем же сейчас работает Арми Хаммер? Ранее в Сети предполагали, будто актер подрабатывает консьержем в отеле Morritt's на курорте на Каймановых островах. Такие слухи распространились после того, как телепродюсер Муна Мире опубликовала флаер отеля, на котором было фото актера с текстом: "Я ваш личный консьерж, и я здесь, чтобы помочь вам получить самое лучше от вашего отпуска. С уважением, Арми". Позже выяснилось – это была просто шутка одного из работников заведения.

Реклама

Над Хаммером пошутили
Над Хаммером пошутили

Впрочем, как сообщает TMZ , Арми Хаммер действительно работает на островах. Вот только не консьержом. А продавцом таймшеров. Издание опубликовало фото, где кинозвезда общается с клиентами в офисе.

Арми общается с клиентами
Арми общается с клиентами / Фото: TMZ

Реклама

Арми на рабочем месте
Арми на рабочем месте / Фото: TMZ

Отметим, что Хаммер с начала пандемии коронавируса находится на Кайманских островах. Поговаривают, что Арми устроил на работу его друг, который также работает в фирме.

Что известно о скандале с Арми Хаммером?

В 2021 году в Сети всплыла серия фрагментов интимной переписки актера с любовницами. Так, Арми называл себя каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу и выпить ее кровь. Вскоре несколько женщин обвинили Арми в сексуальном насилии и жестоком обращении.

Реклама

Также всплыла информация о том, что актер вырезал на лобке своей любовницы букву "А", а в его подвале хранились перевязанные манекены.

Сам Хаммер эти обвинения отверг. Тем не менее, он прошел курс избавления от проблем с наркотиками, алкоголем и сексом в одном из реабилитационных центров Флориды.

Также недавно стало известно, что 35-летний Хаммер помирился с экс-женой Элизабет Чеймберс, которая кинула его в 2020 году. Как писали западные СМИ, фотомодель приняла мужа, несмотря на скандал с БДСМ и каннибализмом. Напомним, у них есть дочь и сын.

Хаммер с женой и детьми
Хаммер с женой и детьми / Фото: Pinterest

Отметим, недавно Арми Хаммер все же появился на экранах. Дело в том, что фильм "Смерь на Ниле" снимали еще в 2019 году. Но скандальная слава Арми испортила репутацию фильма.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять