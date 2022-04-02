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Актер-психопат Шайа ЛаБаф впервые стал отцом – что за женщина от него родила?

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 21:45
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После всех безумных выходок, которыми славится ЛаБаф, многие были удивлены – как актеру удалось сохранить стабильные отношения и создать семью
Шайа Лабаф впервые стал отцом
Шайа Лабаф впервые стал отцом / Фото: Getty Images

Трудно поспорить с тем, что Шайа ЛаБаф – талантливый актер. Тем не менее известен он не только ролями в известных кинокартинах, но и буйным характером.

Некоторые в Голливуде называют Шайю "психопатом"! Все из-за его выходок – не раз полиция арестовывала актера за вождение в нетрезвом виде (в том числе под воздействием наркотиков), пьяные драки и скандалы в общественных местах. ЛаБафа также обвиняли в насилии и хулиганстве. В 2021 году Шайя отправился в психоневрологическую клинику на лечение...

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Но все это не помешало 35-летнему ЛаБафу найти вторую половинку и даже стать отцом, сообщает People! В 2012 году актер познакомился с Мией Гот – также актрисой, которая играла вместе с ним в фильме "Нимфоманка". В 2016-м они поженились. В 2018 году пара раcсталась, но до официального развода дело не дошло. Вскоре они возобновили отношения.

Шайя ЛаБаф и Мия Гот впервые стали родителями
Шайя ЛаБаф и Мия Гот впервые стали родителями / Фото: Getty Images

Новость о беременности Гот появилась в феврале этого года после того, как 28-летнюю актрису с округлившимся животом заметили папарацци.

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Что известно о жене Шайи ЛаБафа

Миа Гот родилась в Лондоне в 1993 году. В детстве переехала на родину матери в Бразилию. Миа — внучка бразильской актрисы Марии Глэдис. А её дедушка по материнской линии — американский художник, музыкант и фотограф Ли Яффе. В 12 лет Миа вернулась в Англию, а в 13 лет была замечена агентом "Storm Model Management" и начала карьеру модели. Она снималась в рекламе VOGUE, PRADA и др.

Дебютировала на телевидении в 2013 году в сериале "Тоннель". Затем снялась в роли Пи во второй части фильма "Нимфоманка". Снялась в более чем 20 проектах. В 2020 году вышел сериал "Эмма", где Миа играла вместе с Аней Тейлор-Джой.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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