Звезда "Танців з зірками" Яна Заец стала мамой: Пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище

Хореограф Яна Заец родила второго малыша. Молодая мама рассказала обо всех ужасах во время родов под обстрелами российских оккупантов

Яна Заец во второй раз стала мамой

Украинские женщины во время войны показали всю силу материнской любви. Под обстрелами и под звуки взрывов украинки продолжали рожать малышей.

Звезда проекта "Танців з зірками" Яна Заец стала мамой на второй день войны. Хореограф родила второго малыша во время активных боевых действий. О своем опыте молодая мама рассказала в Instagram.

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Мне пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. При каждом взрыве я молилась, за старшего сына Ванюшу, скрывавшегося в бомбоубежище на другом конце города, ему всего 6 и в эту страшную ночь он без мамы и папы. Мне казалось, что все эти события просто страшный сон, от которого я не могу проснуться. Но в момент, когда я взяла малыша на руки, я поняла, что сейчас не время поддаваться панике. Мои дети на первом месте, – поделилась Яна.

Во время родов хореографа поддерживал ее супруг. К счастью, никакие обстоятельства и стресс не повлияли, и Яна родила на свет здорового малыша.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько трогательно поздравила с днем рождения свою 12-летнюю дочь Нанну.

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