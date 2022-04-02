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Актор-психопат Шайа Лабаф вперше став батьком – що за жінка від нього народила?

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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2 квітня, 21:45
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Після всіх шалених витівок, якими славиться Лабаф, багато хто був здивований – як актору вдалося зберегти стабільні стосунки і створити сім'ю
Шайа Лабаф уперше став батьком
Шайа Лабаф уперше став батьком / Фото: Getty Images

Важко посперечатися з тим, що Шайа Лабаф – талановитий актор. Проте відомий він не лише ролями у відомих кінокартинах, а й буйним характером.

Деякі у Голлівуді називають Шайю "психопатом"! Все через його витівки – не раз поліція заарештовувала актора за керування у нетверезому вигляді (у тому числі під впливом наркотиків), п'яні бійки та скандали у громадських місцях. Лабафа також звинувачували в насильстві та хуліганстві. У 2021 році Шайя відправився в психоневрологічну клініку на лікування...

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Але все це не завадило 35-річному Лабафу знайти другу половинку і навіть стати батьком, повідомляє People! У 2012 році актор познайомився з Мією Гот – також акторкою, яка грала разом із ним у фільмі "Німфоманка". 2016-го вони одружилися. У 2018 році пара розлучилася, але до офіційного розлучення справа не дійшла. Незабаром вони відновили стосунки.

Шайя ЛаБаф та Мія Гот уперше стали батьками
Шайя ЛаБаф та Мія Гот уперше стали батьками / Фото: Getty Images

Новина про вагітність Гjт з'явилася в лютому цього року після того, як 28-річну актрису з кругленьким животом помітили папарацці.

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Що відомо про дружину Шайї Лабафа

Міа Гот народилася у Лондоні у 1993 році. У дитинстві переїхала на батьківщину матері до Бразилії. Міа – онука бразильської актриси Марії Гледіс. А її дідусь по материнській лінії — американський художник, музикант та фотограф Лі Яффе. У 12 років Міа повернулася до Англії, а в 13 років була помічена агентом "Storm Model Management" і розпочала кар'єру моделі. Вона знімалася в рекламі VOGUE, PRADA та ін.

Дебютувала на телебаченні у 2013 році у серіалі "Тонель". Потім знялася у ролі Пі у другій частині фільму "Німфоманка". Знялася у більш ніж 20 проектах. У 2020 році вийшов серіал "Емма", де Міа грала разом із Анею Тейлор-Джой.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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