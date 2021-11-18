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Ведущие Орла и решки Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут первенца

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 20:56
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Известная пара сообщила об этом в социальной сети. Поклонники обрадовались новости и засыпали возлюбленных поздравлениями
Возлюбленные поделились радостной новость о пополнении
Возлюбленные поделились радостной новость о пополнении / Фото: Инстаграм

Сейчас они отдыхают на элитном курорте. Просматривая фотографии пары с Мальдив, подписчики заметили, что на всех снимках Астровская запечатлена только до пояса. Поэтому поклонники телеведущей начали подозревать, что она беременна. Их догадки оказались правдивы – сегодня девушка объявила, что сейчас в положении и ждет первенца.

При надії, – написала Алина.

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Экс-солистка REAL опубликовала трогательное видео прогулки с возлюбленным на песочном побережье и продемонстрировала уже заметный животик, который Антон постоянно нежно гладил и целовал. Узнайте, как снимать такие же качественные видео.

Ты переживаешь? – Очень! – А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали, как и мы, так что все будет космос! А, во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными – пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я еще бабушек и дедушек не считал, – поделился артист на своей странице.

Фото: Instagram

Подписчики сразу же начали радоваться новости:

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  • Поздравляю вас с чудесным творением!
  • Поздравляю с крохой.
  • Нежной беременности и лёгких родов.

Астровская уже была два раза в браке. Первый раз, в возрасте 18 лет, исполнительница вышла замуж за спортсмена Евгения Бредуна. После развода она обручилась с предпринимателем.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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