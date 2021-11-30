Брежневу сравнили с Бузовой из-за вокала: Голоса нет, а теперь и красота уходит

В этот раз, Вера Брежнева, которая откровенно рассказала о своем кастинге в группу "ВИА Гра", выступила на шоу "Вечерний Ургант", где исполнила ремейк знаменитой песни трио "Не надо".
Однако после выступления на звезду обрушился шквал критики в Сети. Фолловеры не оценили вокал артистки и заявили, что "ничего не изменилось".
Отметим, что на сцене Брежнева появилась в черном обтягивающем топе и блестящих штанах палаццо. Свой образ звезда дополнила черной шляпой и аксессуарами – браслетом, цепочкой и серьгами. Также Вера сделала природный мейк.
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Впрочем, в центре внимания оказался отнюдь не внешний вид певицы, а ее голос.
Так, после выполнения трека Брежнева нарвалась на острую критику от поклонников. Конечно, были и те, кто поддержал артистку, однако большинство возмутились:
- Не надо, не надо, кровь из ушей.
- Бек-вокалистки всегда за нее пели, ничего не изменилось. Слушать его невозможно.
- Аранжировка огонь, а голос как в караоке.
- Голоса нет, а теперь и красота уходит. Вот что бывает, когда становишься звездой через кровать.
- За столько лет можно научиться петь, ну хоть как-нибудь. Это совсем все плохо.
- Испанский стыд.
- Ужас какой. Ни голоса, ни слуха!
- Уже у Меладзе фантазия закончилась, ремейки перепеваются.
- Безголосая, а еще Бузову осуждаем!
- Ей нужен дуэт с Бузовой.
- Образ Лободы повторяет.
- Интересно, борщ она так же варит плохо, как и поет?
Добавим, что знаменитость опубликовала видео со своего выступления в своем Instagram-аккаунте. Примечательно, что в комментариях под постом фолловеры оставили положительные отзывы:
- Идеальная. Классно получилось.
- Огонь!
- Голос хороший.
- Вера, вы самая лучшая!
Кратко о певице
С 2003 по 2007 год Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушко) была участницей "ВИА Гры". После выхода из коллектива она начала сольную карьеру. Среди известных хитов – "Доброе утро", "Любовь спасет мир", "Розовый дым", "Близкие люди" и другие.
Певица воспитывает двух дочерей Софию и Сару от двух предыдущих отношений.
Сейчас звезда замужем за продюсером Константином Меладзе. Они поженились в 2015 году в Италии. Общих детей у них нет.
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