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Брежневу сравнили с Бузовой из-за вокала: Голоса нет, а теперь и красота уходит

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 16:29
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Певицу неоднократно критиковали за вокальные данные. Впрочем, она игнорирует хейтеров и продолжает выступать и записывать треки
Веру Брежневу раскритиковали за пение.
Веру Брежневу раскритиковали за пение. / Фото: instagram.com/ververa

В этот раз, Вера Брежнева, которая откровенно рассказала о своем кастинге в группу "ВИА Гра", выступила на шоу "Вечерний Ургант", где исполнила ремейк знаменитой песни трио "Не надо".

Однако после выступления на звезду обрушился шквал критики в Сети. Фолловеры не оценили вокал артистки и заявили, что "ничего не изменилось".

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Отметим, что на сцене Брежнева появилась в черном обтягивающем топе и блестящих штанах палаццо. Свой образ звезда дополнила черной шляпой и аксессуарами – браслетом, цепочкой и серьгами. Также Вера сделала природный мейк.

Вера Брежнева выступила на шоу "Вечерний Ургант".
Вера Брежнева выступила на шоу "Вечерний Ургант". / Фото: Скриншот из YouTube

Впрочем, в центре внимания оказался отнюдь не внешний вид певицы, а ее голос.

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Так, после выполнения трека Брежнева нарвалась на острую критику от поклонников. Конечно, были и те, кто поддержал артистку, однако большинство возмутились:

  • Не надо, не надо, кровь из ушей.
  • Бек-вокалистки всегда за нее пели, ничего не изменилось. Слушать его невозможно.
  • Аранжировка огонь, а голос как в караоке.
  • Голоса нет, а теперь и красота уходит. Вот что бывает, когда становишься звездой через кровать.
  • За столько лет можно научиться петь, ну хоть как-нибудь. Это совсем все плохо.
  • Испанский стыд.
  • Ужас какой. Ни голоса, ни слуха!
  • Уже у Меладзе фантазия закончилась, ремейки перепеваются.
  • Безголосая, а еще Бузову осуждаем!
  • Ей нужен дуэт с Бузовой.
  • Образ Лободы повторяет.
  • Интересно, борщ она так же варит плохо, как и поет?
Фото: Скриншот instagram/ vecherniy_urgant
Фото: Скриншот instagram/ vecherniy_urgant

Добавим, что знаменитость опубликовала видео со своего выступления в своем Instagram-аккаунте. Примечательно, что в комментариях под постом фолловеры оставили положительные отзывы:

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  • Идеальная. Классно получилось.
  • Огонь!
  • Голос хороший.
  • Вера, вы самая лучшая!
Фото: скриншот instagram/ ververa

Кратко о певице

С 2003 по 2007 год Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушко) была участницей "ВИА Гры". После выхода из коллектива она начала сольную карьеру. Среди известных хитов – "Доброе утро", "Любовь спасет мир", "Розовый дым", "Близкие люди" и другие.

Певица воспитывает двух дочерей Софию и Сару от двух предыдущих отношений.

Сейчас звезда замужем за продюсером Константином Меладзе. Они поженились в 2015 году в Италии. Общих детей у них нет.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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