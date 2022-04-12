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Дэниэл Рэдклифф заявил о завершении карьеры: чем он будет заниматься дальше?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 13:51
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Звезда фильмов о Гарри Поттере очень сильно огорчил своих поклонников по всему миру
Дэниэл Рэдклифф меняет профессию
Дэниэл Рэдклифф меняет профессию / Фото: Getty Images

Недавно стало известно об окончании карьеры Брюса Уиллиса и Джима Керри. Но, как оказалось, это не все потери для киношного мира. Сообщается, что вскоре Дэниэл Рэдклифф закончит карьеру актера.

Отметим, что в прошлом месяце мир увидел новый фильм со звездой Гарри Поттера – "Затерянный город". Его премьера стала поводом для интервью Empire Podcast.

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Правда, планы, которые озвучил актер, – не очень радостные для его поклонников. Так, артист сообщил, что еще 2 года продолжит сниматься – сейчас его расписание забито, но вскоре Рэдклифф оставит эту деятельность в пользу другого вида творчества:

Я хочу стать режиссером. У меня есть сценарий, но пока что нет времени для его реализации. Я написал о своей жизни, потому что она проходит разнообразно и необычно. Мне посоветовали писать о том, что я хорошо знаю,

— заявил британец.

Дэниэл Рэдклифф

Также не стоит ожидать, что Дэниэл Рэдклифф появится в своем фильме в качестве актера, как это часто делают голливудские актеры, примерив на себя новою работу режиссера. Оказывается, он попросту не хочет смотреть на себя при монтаже огромное количество раз, чем, собственно, и занимается режиссер до того, как запремьерить новый фильм.

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Мы с нетерпением ждем новостей от Дэниэла Рэдклиффа. Успех его первому фильму обеспечен!

Напомним, ранее стало известно о том, что электронные книги о Гарри Поттере снимают с продажи в России.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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