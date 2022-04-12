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Деніел Редкліфф заявив про завершення кар'єри: чим він займатиметься далі?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 13:51
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Зірка фільмів про Гаррі Поттера дуже засмутив своїх шанувальників по всьому світу
Деніел Редкліфф міняє професію
Деніел Редкліфф міняє професію / Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо про закінчення кар'єри Брюса Вілліса та Джима Керрі. Але це не всі втрати для кіношного світу. Повідомляється, що незабаром Деніел Редкліфф закінчить кар'єру актора.

Зазначимо, що минулого місяця світ побачив новий фільм із зіркою Гаррі Поттера – "Загублене місто". Його прем'єра стала приводом для інтерв'ю Empire Podcast.

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Щоправда, плани, які озвучив актор, – не дуже радісні для його шанувальників. Так, артист повідомив, що ще два роки продовжить зніматися – зараз його розклад забито, але незабаром Редкліфф залишить цю діяльність на користь іншого виду творчості:

Я хочу стати режисером. Я маю сценарій, але поки що немає часу для його реалізації. Я написав про своє життя, тому що воно проходить різноманітно та незвично. Мені порадили писати про те, що я добре знаю,

- заявив британець.

Деніел Редкліфф

Також не варто очікувати, що Деніел Редкліфф з'явиться у своєму фільмі як актор, як це часто роблять голлівудські актори, примірявши він нову роботу режисера. Виявляється, він просто не хоче дивитися на себе при монтажі безліч разів, ніж, власне, і займається режисер до того, як запрем'єрити новий фільм.

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Ми з нетерпінням чекаємо на новини від Деніела Редкліффа. Успіх його першого фільму забезпечений!

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що електронні книги про Гаррі Поттера знімають із продажу в Росії.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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