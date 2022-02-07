Джареда Лето номинировали как худшего актера за роль в Доме Gucci

В список номинантов "Золотой малины" в этом году также попали Эми Адамс, Бен Аффлек и Мэл Гибсон

Джаред Лето номинирован на "Золотую малину" / Фото: instagram.com/jaredleto, imdb.com

Нашумевшая картина Ридли Скотта "Дом Gucci" получила весьма противоречивые отзывы критиков. Несмотря на такой внушительный каст (Леди Гага, Адама Драйвер, Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето, Сальма Хайек), у многих зрителей игра актеров вызвала вопросы.

Так, Джаред Лето, который исполнил роль Паоло Гуччи, попал в список номинантов на "Золотую малину". В ТОП "худших актеров второго плана" попали Бен Аффлек, Ник Кэннон, Гарет Кигэн, Мэл Гибсон.

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Джареда Лето номинировали на "Золотую малину" за роль в "Доме Gucci" / Фото: Скриншот из видео

Любопытно, что в то же время фильм "Дом Gucci" стал лидером по номинациям на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards), церемония награждения которой состоится в конце февраля.

SAG Awards отметили Джареда Лето в категории "Лучшая мужская роль второго плана", Леди Гагу в категории "Лучшая женская роль в фильме" и "Дом Gucci" в категории "Лучший актерский состав в фильме".

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В этом году создатели "Золотой малины" выделили специальную категорию для Брюса Уиллиса с весьма исчерпывающим названием – "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года".