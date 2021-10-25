Дженнифер Энистон о смерти Джеймса Майкла Тайлера: Без тебя не было бы Друзей (видео)

Актриса прокомментировала смерть коллеги и опубликовала отрывок из сериала, в котором Гантер признается Рэйчел в любви

Дженнифер Энистон прокомментировала смерть Джеймса Майкла Тайлера / Фото: YouTube

Поклонников сериала "Друзья" шокировала новость о смерти Джеймса Майкла Тайлера, которого скосил рак. Его экранный персонаж Гантер был безответно влюблен в Рэйчел Грин – ее сыграла Дженнифер Энистон.

О смерти коллеги Энистон высказалась в своем Instagram-профиле. Она написала:

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Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

Дженнифер добавила отрывок из эпизода "Друзей", в котором Гантер признается Рэйчел в любви. Она отвечает, что тоже любит его, но "не в том смысле".

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Что известно о смерти "Гантера"

Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет. В 2018 году у актера диагностировали рак простаты. Во время пандемии коронавируса болезнь Тайлера прогрессировала, что привело к параличу нижней половины его тела.

В этом году актер появился в реюнионе "Друзей", но не на площадке, а через Zoom. Он признался, что работа в ситкоме стала для него лучшим опытом и самым запоминающимся временем в жизни.

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У Джеймса Майкла Тайлера осталась жена Дженнифер Карно. Детей у пары не было.

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