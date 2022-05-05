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Эмбер Херд ужаснула всех признанием о том, почему Джонни Депп впервые ее ударил

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 18:44
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Судебное разбирательство разделило фанатов экс-пары на два лагеря: кто-то верит Эмбер, другие – Деппу...
Эмбер Херд рассказала, что было причиной первого инцидента
Эмбер Херд рассказала, что было причиной первого инцидента / Фото: Getty Images

В эти дни в США проходят слушания, где Джонни Депп и Эмбер Херд стараются доказать свою правоту. Напомним, в 2016 году Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом, заявив об избиениях и угрозах расправы со стороны актера. Актер это категорически опровергает и подал иск о клевете к издателю News Group Newspapers Руперту Мердоку и журналисту Дэну Вуттону, написавшему ту статью. Адвокаты защищают таблоид на основании 14 заявлений Херд о жестоком обращении. И на этой неделе появилась информация из уст Эмбер о том, когда впервые Джонни Депп, по ее словам, ее ударил.

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

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По словам Эмбер Херд, впервые причиной для рукоприкладства со стороны Деппа стала его татуировка.

Мы сидели на диване и просто болтали. Мы не ругались, ничего такого не было. Джонни пил и употреблял наркотики. Я тогда поинтересовалась про татуировку на его руке, потому что там было неразборчиво написано. Он мне ответил, что там написано слово "алкоголик". Я подумала, что он шутит, и начала смеяться, а он взял и ударил меня по лицу. Я опять рассмеялась, это была моя защитная реакция. Но ему было совсем не до шуток, и он снова ударил меня. Потом он остыл и начал в слезах просить прощения. Он клялся, что никогда так не поступит большие, и я ему поверила.

Эмбер Херд на суде
Эмбер Херд на суде / Фото: Getty Images

Удастся ли Эмбер Херд доказать озвученные факты, будет понятно позже.

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Также резонанс вызвала новость: Эмбер Херд испражнилась на кровать Джонни Деппа ради шутки.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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