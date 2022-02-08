Это было жестоко: почему Лопес и Аффлек на самом деле расстались за день до свадьбы?

В новом интервью 52-летняя Дженнифер Лопес коснулась очень личной темы и рассказала, почему на самом деле они с Аффлеком расстались

Поклонники надеются, что пара вскоре порадует всех свадебными фото / Фото: Getty Images

Вчера вышло новое интервью Дженнифер Лопес для Rolling Stone. И, кроме роскошных образов, сейчас в Сети также обсуждают детали новых откровений артистки. В частности – настоящую причину расставания Лопес с Беном Аффлеком более 17 лет назад.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены. Их называли одной из самых красивых пар Голливуда. Но, к сожалению, до алтаря они так и не дошли, отменив торжество всего за день до обусловленной даты.

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В рамках промоушна нового фильма Джей Ло Marry Me звезда коснулась темы личной жизни. И как призналась звезда, они отменили помолвку в частности из-за осуждения общества и расистских замечаний в ее сторону.

Дженнифер Лопес на страницах Rolling Stone / Фото: Rolling Stone

Это было жестоко. И это одна из тех вещей, которые ты закапываешь глубоко внутрь, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше. Мы с Беном были так влюблены, это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это (осуждение) просто разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни.

Лопес уверена, что сейчас у них с Беном есть отличная возможность исправить все ошибки и она считает, что говорить о возможном расставании просто бессмысленно. А таких комментариев от хейтеров в Сети сейчас хватает.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Я не думаю, что мы бы снова сошлись, если бы думали, что все к этому (расставанию) идет. Мы чувствуем, что то, что мы снова нашли, гораздо важнее, и то, как мы это защищаем и как мы живем — чем делиться, чем не делиться, — это баланс, который у нас есть сейчас, опыт и мудрость, которые мы приобрели за прошедшие годы.

Поклонники пары надеются, что в этот раз история пары будет со счастливым финалом и мы увидим роскошные свадебные фото.

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