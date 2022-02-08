Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Это было жестоко: почему Лопес и Аффлек на самом деле расстались за день до свадьбы?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 16:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В новом интервью 52-летняя Дженнифер Лопес коснулась очень личной темы и рассказала, почему на самом деле они с Аффлеком расстались
Поклонники надеются, что пара вскоре порадует всех свадебными фото
Поклонники надеются, что пара вскоре порадует всех свадебными фото / Фото: Getty Images

Вчера вышло новое интервью Дженнифер Лопес для Rolling Stone. И, кроме роскошных образов, сейчас в Сети также обсуждают детали новых откровений артистки. В частности – настоящую причину расставания Лопес с Беном Аффлеком более 17 лет назад.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены. Их называли одной из самых красивых пар Голливуда. Но, к сожалению, до алтаря они так и не дошли, отменив торжество всего за день до обусловленной даты.

Реклама

В рамках промоушна нового фильма Джей Ло Marry Me звезда коснулась темы личной жизни. И как призналась звезда, они отменили помолвку в частности из-за осуждения общества и расистских замечаний в ее сторону.

Дженнифер Лопес на страницах Rolling Stone
Дженнифер Лопес на страницах Rolling Stone / Фото: Rolling Stone

Это было жестоко. И это одна из тех вещей, которые ты закапываешь глубоко внутрь, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше. Мы с Беном были так влюблены, это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это (осуждение) просто разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни.

Лопес уверена, что сейчас у них с Беном есть отличная возможность исправить все ошибки и она считает, что говорить о возможном расставании просто бессмысленно. А таких комментариев от хейтеров в Сети сейчас хватает.

Реклама

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Я не думаю, что мы бы снова сошлись, если бы думали, что все к этому (расставанию) идет. Мы чувствуем, что то, что мы снова нашли, гораздо важнее, и то, как мы это защищаем и как мы живем — чем делиться, чем не делиться, — это баланс, который у нас есть сейчас, опыт и мудрость, которые мы приобрели за прошедшие годы.

Поклонники пары надеются, что в этот раз история пары будет со счастливым финалом и мы увидим роскошные свадебные фото.

Также читайте, как Кайли Дженнер могла назвать сына.

Реклама

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять