Женщина-пожар: Дженнифер Лопес с новой прической и в дерзких образах появилась на обложке Rolling Stone

В очередной раз взорвала Сеть новыми образами певица и актриса Дженнифер Лопес. Звезда выглядит потрясающе!

Артистка украсила обложку глянца / Фото: instagram.com/rollingstone

52-летняя Дженнифер Лопес появилась на обложке нового номера журнала Rolling Stone. Это появление приурочено к премьере фильма "Первый встречный" с Джей Ло в главной роли. И кадры новой фотосессии уже произвели настоящий фурор в Сети!

Наряд для обложки был выбран под стать: лук от Balmain с глубоким декольте, стильные украшения Tiffany & Co. и Jennifer Fisher, – и Лопес в очередной раз в центре обсуждения.

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Дженнифер Лопес на оболожке Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone

В новом интервью артистка, у которой сейчас снова романтический период с Беном Аффлеком, приоткрыла занавес личного.

Я не буду много говорить об этом. Мы оба повзрослели. Мы и такие же, и другие. И это приятно. У меня есть второй шанс на настоящую любовь. Как я уже сказала, мы многому научились. Мы знаем, что реально, а что нет. Все изменилось. Но я стараюсь не говорить слишком много,

— отметила Дженнифер.

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Дженнифер Лопес появилась в роскошной фотосессии для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone Дженнифер Лопес появилась в роскошной фотосессии для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone Дженнифер Лопес появилась в роскошной фотосессии для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone Дженнифер Лопес появилась в роскошной фотосессии для Rolling Stone / Фото: Rolling Stone 1 /4

Поклонники надеются, что паре в этот раз удастся дойти до алтаря и стать счастливыми.

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