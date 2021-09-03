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ABBA возвращается

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Это произошло: ABBA возвращается на сцену спустя 40 лет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
3 сентября, 13:54
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Миллионы фанов по всему миру затаив дыхание следили за сайтом шведской группы ABBA, когда вчера началась прямая трансляция презентации нового альбома Voyage
Группа ABBA возвращается на сцену
Группа ABBA возвращается на сцену / Фото: instagram.com/abba/

На большую сцену коллектив возвращается в полном составе, правда, виртуально. Вместо музыкантов выступать будут их голограммы – такими исполнители были в разгар своей карьеры. Живой будет только голос.

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Известно, что альбом, получивший название Voyage, выйдет 5 ноября. В него войдут 10 новых песен. Две новые песни музыканты уже представили I Still Have Faith In You и Donʼt Stoot Me Down.

Шоу в поддержку нового альбома состоится в 2022 году в Лондоне.

Варвара Гришина, которая живет в городе Белая Церковь, время от времени слушает на ретропроигрыватели любимые хиты из популярного альбома – Arrival. Туда вошли топовые композиции: Waterloo, с которой группа в 1974 году победила на "Евровидении", и Dancing queen.

Они стали популярными в конце 70-х годов, и популярными оставались в начале 80-х. Мы с удовольствием слушали эти красивые, запоминающиеся песни. Ни одна дискотека не обходилась без песен группы ABBA, – делится поклонница группы Варвара Гришина.

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Выпустить новые песни группа ABBA обещала еще в 2018-м, но тогда что-то пошло не так. Сейчас реанимируют коллектив, чтобы подзаработать, уверены музыкальные продюсеры.

Лет 10-12 назад им предложили огромные средства – 1 миллиард долларов за мировой тур и тогда они отказались. По-поводу моих прогнозов, будут ли они такими популярными, как тогда, наверное, нет, – сказал музыкальный продюсер Александр Ягольник.

А может, и наоборот. Все это время старые хиты продолжали приносить исполнителям прибыль. Из ротаций музыка ABBA никогда не исчезала.

ABBA
ABBA / Фото: instagram.com/abba

В 2005 году рекорды прослушиваний побил клип Мадонны Hung up с такими узнаваемыми сэмплами одной из песен ABBA.

Пластинки шведского квартета всегда есть на полках музыкальных магазинов. И хотя последний студийный альбом группа выпустила 40 лет назад, спрос на их творчество до сих пор существует. Ежегодно альбомы ABBA перевыпускают тысячами экземпляров, – рассказала корреспондент "Сегодня" Анна Гришина.

ABBA
ABBA / Фото: instagram.com/abba

Часто права на запись принадлежат не самим группам, а лейблам, и они сколько хотят, столько и будут переиздавать. Если в разрезе лейбла – это исключительно деньги. Только о бизнесе. Зарабатывают на всем что угодно, – объяснил владелец магазина виниловых пластинок Юрий Каленюк

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После 20-летних каникул на сцену довольно удачно вернулась культовая британская группа Pink Floyd.

Пытаются и украинские звезды. Впервые за 10 лет на сцену вышла топовая в 90-х певица Евгения Власова и авангардная Катя Чили, и после двух десятилетий забвения – Юрий Юрченко.

Удастся ли ли шведскому квартету повторить свой успех – время покажет.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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