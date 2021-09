Це сталося: ABBA повертається на сцену через 40 років

Мільйони фанів по всьому світу затамувавши подих стежили за сайтом шведського гурту ABBA, коли вчора почалася пряма трансляція презентації нового альбому Voyage

Гурт ABBA повертається на сцену / Фото: instagram.com/abba/

На велику сцену колектив повертається в повному складі, щоправда, віртуально. Замість музикантів виступатимуть їхні голограми – такими виконавці були в розпал своєї кар'єри. Живий буде тільки голос.

Відомо, що альбом, який отримав назву Voyage, вийде 5 листопада. До нього увійдуть 10 нових пісень. Дві нові пісні музиканти вже представили I Still Have Faith In You і Don't Stoot Me Down.

Шоу на підтримку нового альбому відбудеться 2022 року в Лондоні.

Варвара Грішина, яка живе в місті Біла Церква, час від часу слухає на ретропрогравачі улюблені хіти з популярного альбому – Arrival. Туди увійшли топові композиції: Waterloo, з якою гурт 1974 року переміг на "Євробаченні", і Dancing queen.

Вони стали популярними наприкінці 70-х років, і популярними залишалися на початку 80-х. Ми із задоволенням слухали ці красиві пісні, що запам'ятовуються. Жодна дискотека не обходилась без пісень гурту ABBA, – ділиться прихильниця гурту Варвара Грішина.

Випустити нові пісні гурт ABBA обіцяв ще 2018 року, але тоді щось пішло не так. Зараз реанімують колектив, щоб підзаробити, впевнені музичні продюсери.

Років 10-12 тому їм запропонували величезні кошти - 1 мільярд доларів за світовий тур і тоді вони відмовилися. З приводу моїх прогнозів, чи будуть вони такими популярними як тоді, напевно, ні, – сказав музичний продюсер Олександр Ягольник.

А може, і навпаки. Весь цей час старі хіти продовжували приносити виконавцям прибуток. З ротацій музика ABBA ніколи не зникала.

ABBA / Фото: https://www.instagram.com/abba

Пластинки шведського квартету завжди є на полицях музичних магазинів. І хоча останній студійний альбом гурт випустив 40 років тому, попит на їхню творчість досі існує. Щорічно альбоми ABBA перевипускають тисячами примірників , – розповіла кореспондент "Сьогодні " Анна Грішина.

2005 року рекорди прослуховувань побив кліп Мадонни Hung up з такими впізнаваними семплами однієї з пісень ABBA.

ABBA / Фото: https://www.instagram.com/abba

Часто права на запис належать не самим гуртам, а лейблам і вони скільки хочуть, стільки і перевидаватимуть. Якщо в розрізі лейбла – це виключно гроші. Тільки про бізнес. Заробляють на всьому що завгодно, – пояснив власник магазину вінілових пластинок Юрій Каленюк

Після 20-річних канікул на сцену досить вдало повернувся культовий британський гурт Pink Floyd.

Намагаються і українські зірки. Вперше за 10 років на сцену вийшла топова в 90-х співачка Євгенія Власова і авангардна Катя Чілі, і після двох десятиліть забуття – Юрій Юрченко.

Чи вдасться шведському квартету повторити свій успіх – час покаже.

