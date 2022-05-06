Евровидение-2022: букмекеры назвали 10 лучших полуфиналистов – есть ли среди них Украина?

10 мая в итальянском городе Турин состоится первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2022", в котором выступит Украина. Всего в финал попадет 10 претендентов на победу

Кто, по мнению букмекеров, пройдет в финал "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv, kalush.official

Украину на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra. Ребята получили специальное разрешение на выезд из Украины во время военного положения. Kalush Orchestra побывали в мини-туре по странам Европы, успев не только вживую выступить для европейской публики, но и собрать средства на помощь родине.

Сейчас музыканты находятся в Турине и уже провели первые репетиции на сцене конкурса. С первых дней войны шансы Украины попасть в финал музыкального состязания увеличились в несколько раз – и это подтверждают цифры! При этом еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, песня ребят впечатлила зарубежных фанов "Евровидения", подкрепив любовь европейского слушателя к украинской песне.

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Итак, взглянем на таблицу букмекеров. В ТОП-5 вошли Украина, Греция, Нидерланды, Норвегия и Армения.

Букмекеры прогнозируют выход Украины в финал "Евровидения-2022" / Фото: eurovisionworld.com

Во второй пятерке – Португалия, Албания, Молдова, Швейцария и Латвия. В первом полуфинале выступят 17 участников, поэтому давайте посмотрим на оставшихся семь артистов, которых букмекеры определили на позиции с 11 по 17-ю. У этих музыкантов, по мнению букмекеров, меньше всего шансов попасть в финал, ведь туда из первого полуфинала отправится 10 участников.

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Среди стран, которые, вероятно, не пройдут в финал:

Литва

Австрия

Исландия

Хорватия

Дания

Словения

Болгария

У кого из участников первого полуфинала мало шансов попасть в финл "Евровидения-2022"? / Фото: eurovisionworld.com

В прошлом году букмекеры прогнозировали победу итальянской группе Maneskin, которая в итоге и победила на конкурсе. Однако не всегда прогнозы сбываются. Все может поменяться в последний момент!

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Предлагаем послушать выступления учатсников "Евровидения-2022", которые собрали тысячи просмотров на YouTube. Среди них может быть победитель!