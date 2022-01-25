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Глаголева, Волкова, Гайдулян: звезды, которые лечились от онкологии в Германии

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 20:20
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Тема, которой никогда не хочется касаться, ведь она очень болезненна и для больного, и для его семьи...
Хочется, чтобы эта болезнь никогда и никого не коснулась...
Хочется, чтобы эта болезнь никогда и никого не коснулась... / Фото: открытые источники

Несколько дней назад в Сети появилась новость о том, что популярный телеведущий Андрей Малахов лечится в Германии от рака. Новость не оставила равнодушными его поклонников, которые посылают лучи добра и желают скорейшего выздоровления (при этом шоумен по-прежнему не комментирует новости). Мы решили рассказать о других знаменитостях, которые лечили рак в Германии.

Звезды, лечившие рак в Германии

Андрей Гайдулян

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Популярный российский актер Андрей Гайдулян в 2015 году узнал, что у него — лимфома Ходжкина. Звезда сериала "Универ" как раз собирался жениться, много снимался, но болезнь начала сильно прогрессировать. В связи с ситуацией он экстренно уехал на лечению в Германию, где в течение семи месяцев прошел несколько курсов химиотерапии. К счастью, артисту удалось справиться с недугом. И уже в 2016-м сообщил о выздоровлении. Сейчас артист регулярно проходит обследования, чтобы не допустить появления болезни снова.

Андрей Гайдулян
Андрей Гайдулян / Фото: Instagram

Николай Караченцов

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Звезда советских фильмов Николай Караченцов за свою жизнь пережил множество испытаний. Актер в феврале 2005 года попал в ужасное ДТП, из-за чего перенес трепанацию черепа. Благодаря врачам и заботе жены Людмилы Поргиной, актер сумел выкарабкаться, хотя полностью так и не восстановился. В сентябре 2017 года у Караченцова нашли неоперабельный рак легких. С новым диагнозом артист больше года лечился в больницах Москвы и Германии, но чуда не случилось: за день до своего 74-го дня рождения, 26 октября 2018 года он скончался.

Николай Караченцов
Николай Караченцов / Фото: ТАСС

Юлия Волкова

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О своем неутешительном диагнозе экс-участница группы t.a.T.u рассказала только в 2016 году. Борьба с раком щитовидной железы осталась за кадром. Артистке при операции повредили голосовые связки, из-за чего ее голос стал хриплым, она долгое время не могла даже говорить. Ее голос восстанавливали в больницах Германии и Израиля. Юлия Волкова делает все, чтобы больше не случился рецидив.

Юлия Волкова
Юлия Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Вера Глаголева

За помощью к именитым врачам Германии обратилась в свое время известная актриса Вера Глаголева. Она приехала в одну из больниц Баден-Бадена, но было уже поздно. Она скончалась через несколько часов от рака желудка в возрасте 61 года. Трагедия случилась в 2017 году.

Вера Глаголева
Вера Глаголева / Фото: kino-teatr.ru

Олег Янковский

Российский актер Олег Янковский также страдал онкологическим заболеванием. Изначально в 2008-м году у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. После больничного он вернулся в театр, но в конце года ему снова стало плохо. Близкие говорили, что он часто жаловался на боли в области желудка. В итоге медики подтвердили, что у него рак поджелудочной железы последней стадии. В январе 2009 года Олег Иванович улетел на лечение в Германию, но спустя 3 недели вернулся и снова приступил к работе в театре. Он был уверен, что справится с болезнью, но все же трагедии избежать не удалось. 20 мая 2009 года Олег Янковский умер.

Олег Янковский
Олег Янковский / Фото: uznayvse

Елена Образцова

Певица Елена Образцова была больна лейкемией, о чем посторонние не догадывались. В 2014 году ей поставили диагноз "начальная стадия лейкоза". Тогда врачи сказали, что надо делать пересадку костного мозга, но артистка отказалась. Летом 2014 года у артистки случился рецидив. На фоне онкологии Образцова получила воспаление легких. Буквально вытащив звезду с того света, Образцову снова начали уговаривать сделать операцию. В итоге она уехала в одну из клиник Лейпцига, где лечат лейкоз у пожилых людей. Но болезнь очень коварная. После пересадки костного мозга, на следующий день, на фоне проснувшегося сепсиса наступило ухудшение. Врачи ввели ее в искусственную кому и уже вывести из нее не смогли. Елена Образцова ушла из жизни 12 января 2015 года на 76-м году.

Елена Образцова / скриншот

Хочется верить, что плохих новостей в этом году будет меньше....

Также читайте, как живут родные Демиса Руссоса после его ухода.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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