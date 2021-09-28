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Певца R Kelly судят за торговлю людьми: держал взаперти и насиловал

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
28 сентября, 10:52
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Американский исполнитель R Kelly признан виновным по делу о сексуальной эксплуатации. Приговор музыканту вынесут 4 мая 2022 года, ему грозит пожизненное заключение
Рэпера R Kelly признали виновным в торговле людьми - ему грозит пожизненный срок
Рэпера R Kelly признали виновным в торговле людьми - ему грозит пожизненный срок / Фото: Getty Images

Судебный процесс по делу R Kelly (Роберта Сильвестра Келли) начался в США в августе. Против него выступили 45 свидетелей, обвинив звезду в сексуальном и физическом насилии.

Жертвы Келли рассказали, что он держал их взаперти, шантажировал и насиловал, об этом знали его охранники и водители. Некоторые пострадавшие на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

Присяжные признали R. Kelly виновным по всем пунктам обвинения, – сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

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R Kelly на слушании в здании уголовного суда Лейтон 17 сентября 2019 года в Чикаго / Фото: Getty Images

Присяжные в Нью-Йорке единогласно признали R Kelly виновным по девяти статьям обвинения, включая сексуальное насилие в отношении ребенка и вымогательство.

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Музыкант свою вину не признает, а его адвокаты намерены обжаловать решение присяжных. В Нью-Йоркском суде приговори Келли вынесут 4 мая 2022. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

С 2019 года R Kelly находится в тюрьме – тогда его арестовали в Чикаго, по обвинению в сексуальных преступлениях.

Кто такой R Kelly

Роберт Келли получил известность в 90-х как певец и автор песен. Его самый популярный и узнаваемый хит – "I Believe I Can Fly" вышел в 1995 году.

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У певца есть три статуэтки "Грэмми" и десятки наград как лучшему R&B/Hip-Hop исполнителю. Ранее R Kelly обвиняли в деле о детской порнографии, но ему удалось избежать наказания.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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