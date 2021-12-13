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Как выглядит мама Дженнифер Лопес – певица показала трогательное видео

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 08:46
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Вчера мама голливудской звезды Дженнифер Лопес отмечала день рождения. Гвадалупе Родригес исполнилось 76 лет
Дженнифер Лопес трогательно поздравила маму с днем рождения
Дженнифер Лопес трогательно поздравила маму с днем рождения / Фото: instagram.com/jlover

Дженнифер Лопес хоть и проводит сейчас очень много времени с Беном Аффлеком, но о важных датах не забывает. Певица и актриса и у себя в Instagram опубликовала нарезку видео с мамой. в честь ее дня рождения.

На опубликованных кадрах можно увидеть бекстейдж одной из семейных фотосессий, совместное появление на сцене, как мама поддерживает дочь за кулисами.

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Джей Ло поблагодарила мама за веру в нее и добавила, что она бы не добилась такого успеха, если бы не Гвадалупе.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениями и отметили, что видео получилось очень трогательным.

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Напомним, недавно стало известно о совместном хобби мамы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Гвадалупе увлекается азартными играми, как и актер. Однажды выиграла в казино 2,4 миллиона долларов.

К слову, мама Джей Ло рада воссоединению дочери с Беном Аффлеком.

Гваделупе любила Бена. Ей было грустно, когда они не смогли разобраться в своих отношениях много лет назад. И она очень рада, что они снова вместе, – рассказывал инсайдер в одном из интервью.

Ранее появлялась информация, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются отметить Рождество большой семьей. Пока неизвестно, будет ли на празднике Гвадалупе.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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