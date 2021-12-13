Как выглядит мама Дженнифер Лопес – певица показала трогательное видео

Дженнифер Лопес хоть и проводит сейчас очень много времени с Беном Аффлеком, но о важных датах не забывает. Певица и актриса и у себя в Instagram опубликовала нарезку видео с мамой. в честь ее дня рождения.
На опубликованных кадрах можно увидеть бекстейдж одной из семейных фотосессий, совместное появление на сцене, как мама поддерживает дочь за кулисами.
Джей Ло поблагодарила мама за веру в нее и добавила, что она бы не добилась такого успеха, если бы не Гвадалупе.
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В комментариях подписчики присоединились к поздравлениями и отметили, что видео получилось очень трогательным.
Напомним, недавно стало известно о совместном хобби мамы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Гвадалупе увлекается азартными играми, как и актер. Однажды выиграла в казино 2,4 миллиона долларов.
К слову, мама Джей Ло рада воссоединению дочери с Беном Аффлеком.
Гваделупе любила Бена. Ей было грустно, когда они не смогли разобраться в своих отношениях много лет назад. И она очень рада, что они снова вместе, – рассказывал инсайдер в одном из интервью.
Ранее появлялась информация, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются отметить Рождество большой семьей. Пока неизвестно, будет ли на празднике Гвадалупе.