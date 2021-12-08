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Влюбленные и счастливые: Джей Ло и Бен Аффлек посетили баскетбольный матч (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 07:57
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают радовать поклонников совместными выходами. На этот раз пару сфотографировали на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили вместе баскетбольный матч
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили вместе баскетбольный матч / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после разлуки стараются как можно больше времени проводить вместе. Недавно пару сфотографировали на свидании, теперь актеры пришли посмотреть на игру между командами "ЛА Лейкерс" и "Бостон Селтик" в матче НБА.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на баскетбольном матче
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на баскетбольном матче / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Новые снимки Дженнифер Лопес и Бен Аффлек умилили поклонников. Ведь, и в 2003 году пара вместе посещала спортивные мероприятия. Поклонники уже начали делать коллажи.

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/ Фото: instagram.com/bennifer_02/

Ранее Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Рождество голливудские актеры планируют отметить большой дружной семьей. Не исключено, что на празднике будет присутствовать бывшая жена Аффлека – Дженнифер Гарнер.

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