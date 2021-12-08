Влюбленные и счастливые: Джей Ло и Бен Аффлек посетили баскетбольный матч (фото)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после разлуки стараются как можно больше времени проводить вместе. Недавно пару сфотографировали на свидании, теперь актеры пришли посмотреть на игру между командами "ЛА Лейкерс" и "Бостон Селтик" в матче НБА.
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Новые снимки Дженнифер Лопес и Бен Аффлек умилили поклонников. Ведь, и в 2003 году пара вместе посещала спортивные мероприятия. Поклонники уже начали делать коллажи.
Ранее Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Рождество голливудские актеры планируют отметить большой дружной семьей. Не исключено, что на празднике будет присутствовать бывшая жена Аффлека – Дженнифер Гарнер.
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