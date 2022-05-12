Как же красиво! Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак сыграл песню Kalush Orchestra на скрипке

Сингл Kalush Orchestra – Stefania, которая еще прозвучит в гранд-финале "Евровидения-2022" , безусловно, стала мировым хитом. Ведь ее перепевают в разных уголках планеты – обычные меломаны и профессиональные певцы, как вот рок-группа The Rasmus.
Скрипачу Александру Рыбаку также понравилась песня. Музыкант даже решил создать кавер в своем стиле.
Рыбак сыграл на скрипке композицию Stefania. Таким образом, он поддержал группу Kalush Orchestra, которая борется за заветную статуэтку в Турине. Ответное видео артист опубликовал в Instagram.
Под видео Александр Рыбак поинтересовался у фолловеров, удастся ли выиграть Kalush Orchestra "Евровидение".
В свою очередь подписчики оценили такое исполнение Stefania и сказали о шансах украинской группы на победу:
- Ты удивителен.
- Крутая версия.
- Это удивительная песня. Украина точно победит.
- Я думаю, что Украина победит, это отличная песня.
Кратко об Александре Рыбаке
35-летний норвежский скрипач белорусского происхождения уверенно победил на "Евровидении-2009", набрав рекордные 387 баллов. После триумфа его обвинили в плагиате, но это не подтвердилось.
В настоящее время артист сотрудничает с мировыми киностудиями и пишет саундтреки. Кроме того, Александр гастролирует по миру, записывает дуэты с другими звездами и активно ведет соцсети.
Напомним, уже сегодня, 12 мая, станет известна еще одна десятка финалистов. Накануне букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала.
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