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Как же красиво! Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак сыграл песню Kalush Orchestra на скрипке

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 16:49
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Норвежский музыкант белорусского происхождения решил поддержать украинскую группу, которая в этом году представляет свою страну на песенном конкурсе
Александр Рыбак записал кавер на трек Kalush Orchestra
Александр Рыбак записал кавер на трек Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/rybakofficial, kalush.official

Сингл Kalush Orchestra – Stefania, которая еще прозвучит в гранд-финале "Евровидения-2022" , безусловно, стала мировым хитом. Ведь ее перепевают в разных уголках планеты – обычные меломаны и профессиональные певцы, как вот рок-группа The Rasmus.

Скрипачу Александру Рыбаку также понравилась песня. Музыкант даже решил создать кавер в своем стиле.

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Рыбак сыграл на скрипке композицию Stefania. Таким образом, он поддержал группу Kalush Orchestra, которая борется за заветную статуэтку в Турине. Ответное видео артист опубликовал в Instagram.

Под видео Александр Рыбак поинтересовался у фолловеров, удастся ли выиграть Kalush Orchestra "Евровидение".

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В свою очередь подписчики оценили такое исполнение Stefania и сказали о шансах украинской группы на победу:

  • Ты удивителен.
  • Крутая версия.
  • Это удивительная песня. Украина точно победит.
  • Я думаю, что Украина победит, это отличная песня.
Скриншот Instagram

Кратко об Александре Рыбаке

35-летний норвежский скрипач белорусского происхождения уверенно победил на "Евровидении-2009", набрав рекордные 387 баллов. После триумфа его обвинили в плагиате, но это не подтвердилось.

Александр Рыбак
Александр Рыбак

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В настоящее время артист сотрудничает с мировыми киностудиями и пишет саундтреки. Кроме того, Александр гастролирует по миру, записывает дуэты с другими звездами и активно ведет соцсети.

Напомним, уже сегодня, 12 мая, станет известна еще одна десятка финалистов. Накануне букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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