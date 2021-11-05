Капитан Америка спустя год после скандала с дикпиком получил титул самого сексуального мужчины

Известный актер Крис Эванс наконец-то стал самым сексуальным мужчиной по мнению редакции издания People. В прошлом году он не получил титул из-за скандала

Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2021 года / Фото: Getty Images

В новом номере редакция журнала Peopleприсудила звание самого сексуального Крису Эвансу. Известно, что он претендовал на титул в прошлом году, но все изменилось после того, как актер спровоцировал скандал фотографией мужских гениталий, которой он случайно поделился с подписчиками в Сети. Крис опубликовал в сториз запись экрана на телефоне, но не заметил, что туда также попал откровенный снимок. Он быстро его удалил, но фанаты успели сделать скрины.

Крис обсуждал вопрос о том, чтобы снять обложку в прошлом году, но это было неподходящее время. Руководство журнала посчитало, что лучше подождать, пока не утихнет буря в сети, – комментируют ситуацию в редакции издания.

Крис Эванс / Фото: Getty Images

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Эванс наиболее известен ролью в серии фильмов Marvel Cinematic Universe. Также он играл в других знаменитых картинах Адама Маккея "Не смотри вверх", "Световой год Ангуса Маклейна" и в режиссерском фильме Джо Руссо-Энтони Руссо "Серый человек".

Несмотря на мужественную внешность, ведь Крис долгое время носит бороду и ходит в спортзал, и публичный образ жизни, он называет своим любимым занятием отдых дома в уютной обстановке. Актер также обожает свою собаку – практически весь его профиль в Instagram состоит из фотографий любимого животного.

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