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Капитан Америка спустя год после скандала с дикпиком получил титул самого сексуального мужчины

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 20:36
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Известный актер Крис Эванс наконец-то стал самым сексуальным мужчиной по мнению редакции издания People. В прошлом году он не получил титул из-за скандала
Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2021 года
Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2021 года / Фото: Getty Images

В новом номере редакция журнала Peopleприсудила звание самого сексуального Крису Эвансу. Известно, что он претендовал на титул в прошлом году, но все изменилось после того, как актер спровоцировал скандал фотографией мужских гениталий, которой он случайно поделился с подписчиками в Сети. Крис опубликовал в сториз запись экрана на телефоне, но не заметил, что туда также попал откровенный снимок. Он быстро его удалил, но фанаты успели сделать скрины.

Крис обсуждал вопрос о том, чтобы снять обложку в прошлом году, но это было неподходящее время. Руководство журнала посчитало, что лучше подождать, пока не утихнет буря в сети, – комментируют ситуацию в редакции издания.

Крис Эванс
Крис Эванс / Фото: Getty Images

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Эванс наиболее известен ролью в серии фильмов Marvel Cinematic Universe. Также он играл в других знаменитых картинах Адама Маккея "Не смотри вверх", "Световой год Ангуса Маклейна" и в режиссерском фильме Джо Руссо-Энтони Руссо "Серый человек".

Несмотря на мужественную внешность, ведь Крис долгое время носит бороду и ходит в спортзал, и публичный образ жизни, он называет своим любимым занятием отдых дома в уютной обстановке. Актер также обожает свою собаку – практически весь его профиль в Instagram состоит из фотографий любимого животного.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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