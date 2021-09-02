Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Все - на линейку!

Алишер заплакал

Леди Ди в 10 фото

Что посмотреть в кино

Признание "татушки"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отвели дочь в школу (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 11:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звездные родители воссоединились в честь 1-го сентября, чтобы отвести дочь во второй класс. Даже после развода Кристина и Гарик поддерживают дружеские отношения
Гарик Харламов и Кристина Асмус с их дочкой Настей
Гарик Харламов и Кристина Асмус с их дочкой Настей / Фото: instagram.com/asmuskristina, https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

Актриса Кристина Асмус, которая недавно умилила кадрами подросшей дочки, отправилась вместе с ней в школу. Знаменитость надела голубой костюм и обула белые туфли на каблуках, позируя с Настей на красивой аллее. Судя по всему, фото сделал Гарик Харламов, который и у себя в соцсети поделился совместным кадром с дочерью.

Реклама

В Instastories Кристина Асмус опубликовала забавное видео с Настей, которая в авто имитировала беседу с Siri.

Сири, какой сегодня день? Первое сентября, – сказала дочь Асмус, после чего как будто выплюнула воду.

Гарик Харламов в своем Instagram-аккаунте тоже поделился "радостью" от наступившего Дня знаний.

Ну все, приехали… Доброе утро… 1 сентября. Анастасия Игоревна идёт во 2 класс. Настя тоже "обожает" ранние подъемы, как и папа, поэтому праздник немного в тумане. Поздравляю всех школьников с праздником! Учитесь хорошо, ребята! По фотке кажется, что Настя учится в лесу, – написал Харламов.

Напомним, что Кристина Асмус заявила о разводе с российским шоуменом Гариком Харламовым в прошлом году. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет.

Реклама

Больше деталей об отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус узнайте в ролике:

Узнайте другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартует Венецианский кинофестиваль
Самые ожидаемые фильмы
Узнать больше
Белла Хадид для Pop Magazine
Свадьба августа
Моргенштерн и Дилара расписались
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять