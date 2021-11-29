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Похудевший Лепс испугал поклонников шрамами на голове: Неужели болезнь?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 18:19
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Поклонники певца уже давно беспокоятся за его здоровье. В Сети даже ходят слухи о серьезной болезни артиста
Григорий Лепс выглядит сильно похудевшим.
Григорий Лепс выглядит сильно похудевшим. / Фото: instagram.com/gvleps

На днях Григорий Лепс вместе со старшей дочерью Ингой пришел на премьеру фильма "Бумеранг" Петра Буслова в Москве. 59-летний артист испугал публику своим болезненным видом.

Кстати, шокировал своих фанатов и Николай Басков, который кардинально изменил имидж и призывал к экспериментам.

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Сложно было не заметить, как Лепс сильно похудел, а на его голове появились странные шрамы. Сам артист не комментирует здоровье.

У артиста заметили шрамы на голове.
У артиста заметили шрамы на голове. / Фото: instagram.com/gvleps

В то же время, в окружении артиста уверяют, что он прекрасно чувствует себя. А шрамы – это следствие пластических операций по пересадке волос.

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Шрамам этим уже больше месяца, но он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем не в первый раз: раньше проходил эту процедуру еще дважды — в Америке и Корее. Где-то три года назад были похожие шрамы. Но что делать, ведь артисту важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме, – пишет "СтарХит".

У певца подозревают серьезную болезнь.
У певца подозревают серьезную болезнь. / Фото: instagram.com/gvleps

А вот похудел Лепс якобы благодаря здоровому образу жизни, который он ведет уже несколько лет подряд. Артист занимается плаванием и много ходит пешком. По данным СМИ, при росте 180 см певец весит около 75 килограммов.

Также известно, что Лепс начал правильно питаться и практически не употреблять алкогольные напитки. Как говорил сам артист, сначала бросил пить из-за спора, а потом решил, что "свое уже выпил".

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Пьяным я бываю крайне редко. Может, раз в два года. Мне уже не очень можно, стараюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но они пьют сами. Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить, – объяснял Лепс в одном из интервью.

Григорий Лепс на концерте.
Григорий Лепс на концерте. / Фото: instagram.com/gvleps

Кратко о музыканте

Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе – Ред.) родился 16 июля 1962 года в Сочи в рабочей семье.

Учился в музыкальном училище, затем ушел в армию, а по возвращении – пел в ресторанах. Потом он перебрался в Москву, где построил успешную творческую карьеру. Его известные хиты: "Я тебя не верю", "Натали", "Я поднимаю руки" и другие.

Григорий Лепс
Григорий Лепс / Фото: Getty Images

В 2017 году Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

А в 2019 году ему запретили въезд на территорию нескольких европейских стран, в тому числе Латвии, Литвы, Эстонии, из-за странного поведения, взрывного характера и острых высказываний.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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