Состояние здоровья Ларисы Гузеевой ухудшилось: Поражение легких 65%

Российская актриса и телеведущая уже больше недели находится под наблюдением врачей. У Ларисы Гузеевой подтвердился COVID-19

Новые подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой / Фото: Instagram

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние здоровье Ларисы Гузеевой ухудшилось. Сейчас у актрисы поражение легких достигает 60-65%. Хоть на 1 октября было поражено только 7% легких.

Врачи отмечают отрицательную динамику. Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом, – пишет Mash.

Ларису Гузееву госпитализировали в Москве / Фото: Скриншот из YouTube

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Напомним, в конце сентября Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы. Отмечалось, что актриса жаловалась на проблемы с дыханием. Сама Гузеева после тревожных новостей вышла на связь в Instagram .

Всегда считала, что здоровье – это очень интимно. Я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Не звоните мне и моей семьей, мне и так страшно, – написала актриса.

Ранее мы рассказывали, что российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19. У 67-летнего артиста поражено от 25% до 50% лёгких.

В программе "Зірковий шлях" знаменитости рассказали, как они относятся к вакцинации от COVID-19:

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