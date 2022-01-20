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Це нормально? Діти яких зірок міняють гендер і одягаються, як протилежна стать

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 08:05
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Бажання змінити стать у 10 років – це нормально? Поки знаменитості дозволяють своїм дітям бути тим, ким вони захочуть, ми вирішили дізнатися про думку психологів.
Знаменитості, діти яких носять одяг протилежної статі
Знаменитості, діти яких носять одяг протилежної статі / Фото: Instagram

Іноді відчути себе не у своєму тілі можуть не лише дорослі, наприклад, як деякі світові зірки, а й діти. Бажання стати дівчинкою, а не хлопчиком і навпаки, виникає у дітей зіркових батьків.

Меган Фокс

Одна з найсексуальніших акторок Голлівуду виховує трьох синів – Ноа, Боді та Джорні. Щоправда, зовні хлопчики зовсім не схожі на своїх однолітків. Меган одягає їх у сукні та спідниці, а також дозволяє носити довге волосся і робити зачіски.

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Меган Фокс із синами
Меган Фокс із синами

Акторка запевняє, що так її сини схотіли самі, а вона вирішила не перешкоджати.

Колишній чоловік Меган на прогулянці із синами
Колишній чоловік Меган на прогулянці із синами

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І хоча старший син Ноа часто стикається з буллінгом у школі через зовнішній вигляд, змушувати сина ходити в одязі для хлопчиків Фокс не збирається.

Старші сини Меган Фокс – Ноа та Боді
Старші сини Меган Фокс – Ноа та Боді

Наомі Уоттс

Британська актриса та продюсер Наомі Уотт – теж мама двох синів. Олександр Піт та Семюел Кай народилися у шлюбі з американським актором Левом Шрайбером.

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Сини Наомі Уоттс
Сини Наомі Уоттс

Наразы Каю 13 років, і він теж більше схожий на маленьку дівчинку. У хлопчика досить тендітна статура і біляві локони.

Кай воліє виглядати, як дівчинка
Кай воліє виглядати, як дівчинка

Актриса часто ділиться фотографіями сина у соціальних мережах, щоправда, на них багато шанувальників не можуть зрозуміти – це дочка чи син Уоттс.

Кай – молодший син Уоттс та Шрайбера
Кай – молодший син Уоттс та Шрайбера

Шарліз Терон

Секс-символ голлівудського кіно Шарліз Терон, незважаючи на численні романи, так і не була одружена. Але все ж таки актриса виховує двох дітей, яких вона взяла під опіку.

Шарліз Терон із дітьми
Шарліз Терон із дітьми

У 2012 році Терон усиновила хлопчика на ім'я Джексон, а в 2015-му – дівчинку Огаст. Але у квітні 2019-го акторка зізналася, що її син є трансгендерною дівчинкою.

Шарліз Терон на прогулянці із сином
Шарліз Терон на прогулянці із сином

Шарліз дозволяє хлопчику носити жіночий одяг та робити зачіски, а також всіляко підтримує його у вирішенні змінити стать.

Гарліз дозволяє Джексону одягатися як дівчинці
Гарліз дозволяє Джексону одягатися як дівчинці

Адель

Поп-діва теж намагається не нав'язувати своєму синові Анджело, якому зараз дев'ять років, стать. Разом зі своїм колишнім чоловіком Саймоном Конеккі Адель вирішила виховувати сина у гендерно-нейтральному форматі.

Якось під час поїздки до Діснейленду виконавиця переодягла Анджело у сукню Ельзи.

Адель із сином у Діснейленді
Адель із сином у Діснейленді

Співачка зізналася в одному з інтерв'ю, що не засмутиться, якщо її син вирішить стати жінкою.

Син Адель носить довге волосся
Син Адель носить довге волосся

Що думають психологи?

Чи нормально те, що зіркові батьки таким чином підходять до виховання своїх чад, ми вирішили дізнатися у психолога Анни Литвинчук.

Деякі психологи вважають, якщо хлопчики виховуються як дівчатка і навпаки, зрештою діти можуть відчути себе втраченими та розгубленими стосовно своєї особистості. Тому за словами Анни, у питанні виховання в гендерно-нейтральному середовищі важливо не перегнути ціпок і дотримуватися балансу.

Мета батьків повинна полягати не в тому, щоб стерти стать, а в тому, щоб спонукати дитину переслідувати всі інтереси, кар'єру та хобі. Переконавшись, що їхні можливості та вибір не обмежені статтю, і якнайкраще підкреслити, як не має значення гендер у суспільстві, – каже психолог.

У тому, що дитина в юному віці починає цікавитися нетиповими ґендерними інтересами – хлопчик грає з ляльками чи дівчинка з машинками, немає нічого поганого. Таким чином дитина може пізнавати світ навколо себе та виявляти внутрішні якості.

Якщо дівчинка хоче скакати калюжами, носиться у дворі з ціпком, уявляючи себе лицарем, це не означає, що вона виросте незрозуміло ким. Швидше за все, вона має задатки лідера. Також абсурдно думати, що з хлопчика, який любить допомагати мамі на кухні або любить домашніх тварин, виросте підкаблучник і безхребетник. Це означає, що він дбайливий син, а в майбутньому, найімовірніше, стане дбайливим батьком, – запевняє Ганна Литвинчук.

Також ми поцікавилися чи те, що деякі батьки дозволяють своїм дітям переодягатися в наряди протилежної статі, а деякі навіть починають зі своїми спадкоємцями гормональну терапію.

В одязі та поведінці – нормально, що стосується гормональних препаратів, то виключно після вивчення батьками питання з медичного погляду (повного обстеження дитини) – можливо, з забаганки дитини (бо зараз це тимчасово захотілося) – ні, не нормально. У такій ситуації треба поговорити із дитиною. Чи впевнена дитина в тому, що це правильний вибір, і чому? Можливо, у самому виборі "беруть участь" не гормони, а психологічні травми, це трохи не про нейтрально-гендерне виховання. А відповідальність за наслідки буде на всіх учасників прийнятого рішення, – каже психолог.

Нагадаємо, що донька Анджеліни Джолі Шайло теж кілька років мріяла про зміну статі – дівчинка одягалася як хлопець і також приймала гормональні препарати. Однак, як ми писали раніше, нині Шайло знову почала одягатися і бути схожою на дівчинку .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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