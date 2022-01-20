Це нормально? Діти яких зірок міняють гендер і одягаються, як протилежна стать

Бажання змінити стать у 10 років – це нормально? Поки знаменитості дозволяють своїм дітям бути тим, ким вони захочуть, ми вирішили дізнатися про думку психологів.

Знаменитості, діти яких носять одяг протилежної статі / Фото: Instagram

Іноді відчути себе не у своєму тілі можуть не лише дорослі, наприклад, як деякі світові зірки, а й діти. Бажання стати дівчинкою, а не хлопчиком і навпаки, виникає у дітей зіркових батьків.

Меган Фокс

Одна з найсексуальніших акторок Голлівуду виховує трьох синів – Ноа, Боді та Джорні. Щоправда, зовні хлопчики зовсім не схожі на своїх однолітків. Меган одягає їх у сукні та спідниці, а також дозволяє носити довге волосся і робити зачіски.

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Меган Фокс із синами

Акторка запевняє, що так її сини схотіли самі, а вона вирішила не перешкоджати.

Колишній чоловік Меган на прогулянці із синами

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І хоча старший син Ноа часто стикається з буллінгом у школі через зовнішній вигляд, змушувати сина ходити в одязі для хлопчиків Фокс не збирається.

Старші сини Меган Фокс – Ноа та Боді

Наомі Уоттс

Британська актриса та продюсер Наомі Уотт – теж мама двох синів. Олександр Піт та Семюел Кай народилися у шлюбі з американським актором Левом Шрайбером.

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Сини Наомі Уоттс

Наразы Каю 13 років, і він теж більше схожий на маленьку дівчинку. У хлопчика досить тендітна статура і біляві локони.

Кай воліє виглядати, як дівчинка

Актриса часто ділиться фотографіями сина у соціальних мережах, щоправда, на них багато шанувальників не можуть зрозуміти – це дочка чи син Уоттс.

Кай – молодший син Уоттс та Шрайбера

Шарліз Терон

Секс-символ голлівудського кіно Шарліз Терон, незважаючи на численні романи, так і не була одружена. Але все ж таки актриса виховує двох дітей, яких вона взяла під опіку.

Шарліз Терон із дітьми

У 2012 році Терон усиновила хлопчика на ім'я Джексон, а в 2015-му – дівчинку Огаст. Але у квітні 2019-го акторка зізналася, що її син є трансгендерною дівчинкою.

Шарліз Терон на прогулянці із сином

Шарліз дозволяє хлопчику носити жіночий одяг та робити зачіски, а також всіляко підтримує його у вирішенні змінити стать.

Гарліз дозволяє Джексону одягатися як дівчинці

Адель

Поп-діва теж намагається не нав'язувати своєму синові Анджело, якому зараз дев'ять років, стать. Разом зі своїм колишнім чоловіком Саймоном Конеккі Адель вирішила виховувати сина у гендерно-нейтральному форматі.

Якось під час поїздки до Діснейленду виконавиця переодягла Анджело у сукню Ельзи.

Адель із сином у Діснейленді

Співачка зізналася в одному з інтерв'ю, що не засмутиться, якщо її син вирішить стати жінкою.

Син Адель носить довге волосся

Що думають психологи?

Чи нормально те, що зіркові батьки таким чином підходять до виховання своїх чад, ми вирішили дізнатися у психолога Анни Литвинчук.

Деякі психологи вважають, якщо хлопчики виховуються як дівчатка і навпаки, зрештою діти можуть відчути себе втраченими та розгубленими стосовно своєї особистості. Тому за словами Анни, у питанні виховання в гендерно-нейтральному середовищі важливо не перегнути ціпок і дотримуватися балансу.

Мета батьків повинна полягати не в тому, щоб стерти стать, а в тому, щоб спонукати дитину переслідувати всі інтереси, кар'єру та хобі. Переконавшись, що їхні можливості та вибір не обмежені статтю, і якнайкраще підкреслити, як не має значення гендер у суспільстві, – каже психолог.

У тому, що дитина в юному віці починає цікавитися нетиповими ґендерними інтересами – хлопчик грає з ляльками чи дівчинка з машинками, немає нічого поганого. Таким чином дитина може пізнавати світ навколо себе та виявляти внутрішні якості.

Якщо дівчинка хоче скакати калюжами, носиться у дворі з ціпком, уявляючи себе лицарем, це не означає, що вона виросте незрозуміло ким. Швидше за все, вона має задатки лідера. Також абсурдно думати, що з хлопчика, який любить допомагати мамі на кухні або любить домашніх тварин, виросте підкаблучник і безхребетник. Це означає, що він дбайливий син, а в майбутньому, найімовірніше, стане дбайливим батьком, – запевняє Ганна Литвинчук.

Також ми поцікавилися чи те, що деякі батьки дозволяють своїм дітям переодягатися в наряди протилежної статі, а деякі навіть починають зі своїми спадкоємцями гормональну терапію.

В одязі та поведінці – нормально, що стосується гормональних препаратів, то виключно після вивчення батьками питання з медичного погляду (повного обстеження дитини) – можливо, з забаганки дитини (бо зараз це тимчасово захотілося) – ні, не нормально. У такій ситуації треба поговорити із дитиною. Чи впевнена дитина в тому, що це правильний вибір, і чому? Можливо, у самому виборі "беруть участь" не гормони, а психологічні травми, це трохи не про нейтрально-гендерне виховання. А відповідальність за наслідки буде на всіх учасників прийнятого рішення, – каже психолог.

Нагадаємо, що донька Анджеліни Джолі Шайло теж кілька років мріяла про зміну статі – дівчинка одягалася як хлопець і також приймала гормональні препарати. Однак, як ми писали раніше, нині Шайло знову почала одягатися і бути схожою на дівчинку .