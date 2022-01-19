Михалку – 50! Рассказываем, как стал рок-звездой, сменил имидж и получил ли артист гражданство Украины

19 января популярный рок-музыкант, лидер групп "Ляпис-98" и Brutto Сергей Михалок празднует юбилей. История жизни и творчества одного из самых неординарных артистов довольно непростая – подробнее в материале

19 января Сергей Михалок отмечает 50-летие. / Фото: lyapis98

К своему 50-летию Сергей Михалок сумел стать таким себе рупором нескольких поколений! Начинал он свою карьеру как певец забавных несерьезных композиций, а затем в его творчестве появились отголоски к остросоциальной и политической лирике. Когда-то артист злоупотреблял наркотиками и алкоголем, однако сейчас он проповедует здоровый образ жизни. В целом его жизнь сравнима на до и после.

В день рождения Сергея Михалка "Сегодня" вспоминают чрезвычайные события в биографии артиста и рассказывают, получил ли он гражданство Украины.

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Восхождение на музыкальный олимп

В 1989 году Михалок стал одним из инициаторов создания и лидером белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой". Кстати, если вы не знали, название было отсылкой к персонажу романа "12 стульев" – поэту Никифору Ляпису.

"Ляпис Трубецкой" появился в 1989 году. / Фото: Instagram

Группа стала популярной на территории СНГ в начале 2000-х. Именно тогда был период, когда главными хитами "Ляписа Трубецкого" были "Зеленоглазые таксы", "Яблони" и "Ау". Сам Михалок называл то время "шутовским", а себя считал рок-клоуном. Но появление альбомов "Капитал", Manifest и "Культпросвет" сделали переполох – рок-группа превратилась в настоящий революционный коллектив!

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2014 год можно назвать переломным для Михалка. В том году распалась группа "Ляпис Трубецкой" после 24 лет существования. Вместо этого Сергей создал белорусско-украинский проект Brutto, который освещал в своем творчестве социальные вопросы и сопротивление человека социуму и власти.

В 2014 году появился проект Brutto. / Фото: Instagram

Два года спустя Михалок запустил еще один проект "Ляпис-98", в рамках которого проводятся концерты и исполняются старые хиты групп конца 90-х.

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В 2018 году музыкант представил электронный проект Drezden, названный в честь города, в котором певец родился. Михалок рассказывал, что давно мечтал попробовать силы в электронном жанре.

Наркотики и клиническая смерть

Период молодости у Сергея проходил непросто. В "лихих 90-х" его привлекала панк-культура со всеми ее атрибутами: драки, алкоголь и наркотики. Злоупотребление привело музыканта в больницу. У Сергея случилась передозировка "джефом" (крайне опасный наркотик), из-за чего он даже пережил клиническую смерть. После этого он решил кардинально изменить жизнь.

Сергей Михалок в молодости. / Фото: Instagram

Потрясающее перевоплощение

Вредные привычки не только плохо влияли на здоровье артиста, но и на его внешность. Во время злоупотребления алкоголем и наркотиками Михалок, честно говоря, был не очень привлекательным. Интересно, что фаны называли своего кумира веселым толстячком, ведь он весил около 100 кг.

Однако впоследствии Михалок перешел на сторону здорового образа жизни – рокер начал активно заниматься спортом, в тому числе боксом, отказался от вредных привычек. И результат поражает – музыкант похудел более чем на 30 кг и привел свое тело в форму!

Михалок до и после похудения. / Фото: Instagram

Бурная личная жизнь

У Сергея Михалка было два брака. Впервые он женился еще в студенческие годы на певице и композиторе Алесе Берулави. В 1995 году у пары появился сын Павел. Этот брак впоследствии распался. По словам Михалка, развод был болезненным, но они смогли преодолеть разногласия и остаться в дружеских отношениях.

Сергей Михалок из Алесей Берулави. / Фото: Instagram

Второй избранницей Сергея стала актриса Светлана Зеленковская. Пара в браке с 2015 года и у них трое детей – сыновья Макар (2013), Федор (2019) и Мирон (2020).

Сергей Михалок со Светланой Зеленковской. / Фото: Instagram

Михалок и Украина

Зимой 2014 года Михалок перебрался в Украину. Известно, что из-за своей политической позиции у музыканта появились проблемы с белорусскими властями. Ему даже некоторое время запрещали выступать там.

В 2015 году артист получил вид на жительство в Украине, через полгода этот же статус получила его жена, которая также переехала в Киев.

Кстати, в 2020 году музыканту присвоили звание Заслуженного артиста Украины.

Где сейчас Михалок

Мы пообщались с продюсером Brutto Антоном Азизбекяном и поинтересовались, как Сергей Михалок будет отмечать свой юбилей. Как выяснилось, в этот день он на работе.

На работе, на концерте. Вот собственно концерт во Львове, – рассказал продюсер.

На сайте Кontramarka сообщается, что концерт "Ляпис-98" состоится 19 января в 19:00. Стоимость билета на мероприятие колеблется в пределах 550-900 гривен.

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Также мы спросили у Антона, получил ли уже музыкант украинское гражданство:

Нет, не получил. У него есть же вид на жительство, – прокомментировал нам продюсер.

Напомним, в октябре 2021 года Сергей Михалок во время концерта подрался с одним из фанатов. Певца разозлило то, что поклонник вышел к нему на сцену с гитарой и без входного билета.