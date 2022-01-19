Міхалку – 50! Розповідаємо, як став рок-зіркою, змінив імідж та чи отримав артист громадянство України

19 січня популярний рок-музикант, лідер гуртів "Ляпіс-98" та Brutto Сергій Міхалок святкує ювілей. Історія життя та творчості одного з найнеординарніших артистів доволі непроста – детальніше у матеріалі

19 січня Сергій Міхалок відзначає 50-річчя. / Фото: lyapis98

До свого 50-річчя Сергій Міхалок зумів стати таким собі рупором кількох поколінь! Починав він свою кар'єру як співак забавних несерйозних композицій, та потім у його творчості з'явилися відголоски до гостросоціальної і політичної лірики. Колись артист зловживав наркотиками та алкоголем, проте нині він проповідує здоровий спосіб життя. Загалом його життя можна порівнювати на до та після.

У день народження Сергія Міхалка "Сьогодні" згадують надзвичайні події з біографії артиста та розповідають, чи отримав він громадянство України.

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Сходження на музичний олімп

У 1989 році Міхалок став одним із ініціаторів створення та лідером білоруського панк-рок-гурту "Ляпіс Трубецькой". До речі, якщо ви не знали, назва була відсиланням до персонажа роману "12 стільців" – поета Никифору Ляпісу.

"Ляпіс Трубецкой" з'явився у 1989 року. / Фото: Instagram

Гурт став популярним на території СНД на початку 2000-х. Саме тоді був період, коли головними хітами "Ляпіса Трубецького" були "Зеленоглазое такси", "Яблони" и "Ау". Сам Міхалок називав той час "блазенським", а себе вважав рок-клоуном. Але поява альбомів "Капітал", Manifest та "Культпросвіт" зробили переполох – рок-гурт перетворився на справжній революційний колектив!

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2014 рік можна назвати переломним для Міхалка. Того року розпався гурт "Ляпіс Трубецькой" після 24 років існування. Натомість Сергій створив білорусько-український рок-проєкт Brutto, який висвітлював у своїй творчості соціальні питання та тему опору людини соціуму та владі.

У 2014 році з'явився проєкт Brutto. / Фото: Instagram

Через два роки Міхалок запустив ще один проєкт "Ляпіс-98", у межах якого проводяться концерти та виконуються старі хіти гурт кінця 90-х.

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У 2018 році музикант представив електронний проєкт Drezden, названий в честь міста, у якому співак народився. Міхалок розповідав, що давно мріяв спробувати сили в електронному жанрі.

Наркотики та клінічна смерть

Період молодості у Сергія проходив непросто. У "лихих 90х" його приваблювала панк-культура з усіма її атрибутами: бійки, алкоголь та наркотики. Зловживання привело музиканта до лікарні. У Сергія трапилося передозування "джефом" (вкрай небезпечний наркотик), через що він навіть пережив клінічну смерть. Після чого вирішив кардинально змінити життя.

Сергій Міхалок в молодсті. / Фото: Instagram

Приголомшливе перевтілення

Шкідливі звички не лише погано впливали на здоров'я артиста, а й на його зовнішність. Під час зловживання алкоголем та наркотиками Міхалок, відверто кажучи, був не дуже привабливим. Цікаво, що фани називали свого кумира веселим товстунчиком, адже він важив близько 100 кг.

Проте згодом Міхалок перейшов на бік здорового способу життя – рокер почав активно займатися спортом, зокрема боксом, відмовився від шкідливих звичок. І результат вражає – музикант схуд на понад 30 кг і привів своє тіло у форму!

Міхалок до та після схуднення. / Фото: Instagram

Бурхливе особисте житя

У Сергія Міхалка було два шлюби. Вперше він одружився ще в студентські роки зі співачкою та композиторкою Алесею Берулаві. У 1995 році у пари з'явився син Павло. Згодом цей шлюб згодом розпався. За словами Міхалка, розлучення було болісним, але вони змогли подолати розбіжності та залишитися у дружніх стосунках.

Сергій Міхалок з Алесею Берулаві. / Фото: Instagram

Другою обраницею Сергія стала акторка Світлана Зеленковська. Пара у шлюбі з 2015 року і у них є троє дітей – сини Макар (2013), Федір (2019) та Мирон (2020).

Сергій Міхалок з Світланою Зеленковською. / Фото: Instagram

Міхалок і Україна

Взимку 2014 року Міхалок перебрався до України. Відомо, що через свою політичну позицію у музиканта з'явилися проблеми з білоруською владою. Йому навіть якийсь час забороняли виступати там.

У 2015 році артист отримав посвідку на проживання в Україні, через півроку цей же статус отримала його дружина, яка також переїхала до Києва.

До речі, у 2020 році музиканту дали звання Заслуженого артиста України.

Де зараз Міхалок

Ми поспілкувались з продюсером Brutto Антоном Азізбекяном і поцікавились, як ж Сергій Міхалок відзначатиме свій ювілей. Як виявилось, у цей день він на роботі.

На роботі, на концерті. Ось власне концерт у Львові, – розповів продюсер.

На сайті Кontramarka повідомляється, що концерт "Ляпіс-98" відбудеться 19 січня о 19:00. Вартість квитка на захід коливається в межах 550-900 гривень.

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Також ми запитали у Антона, чи отримав вже музикант українське громадянство:

Ні, не отримав. У нього є дозвіл на проживання, – прокоментував нам продюсер.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року Сергій Міхалок під час концерту побився з одним із фанатів. Співака розлютило те, що шанувальник вийшов до нього на сцену з гітарою і без вхідного квитка.