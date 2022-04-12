Младшей дочери Валерия Меладзе исполнился годик: певец показал милое фото

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаваева отпраздновали первый день рождения младшей дочери Агаты. Певец поделился милым снимком с малышкой и женой

Валерий Меладзе поздравил дочь с первым днем рождения / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе, хоть и высказывается против войны в Украине, все равно продолжает выступать на концертах в России. Однако отвлечься от напряженного рабочего графика исполнителю пришлось ради дня рождения дочери.

Сегодня, 12 апреля, младшей наследнице артиста Агате исполнился годик. В честь праздника Меладзе опубликовал семейную фотографию с малышкой и супругой Альбиной Джанабаевой в своем Instagram.

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Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке. Год бессонных ночей и волнения, год безграничного счастья!!! Для нас — это ещё один год нашей суетной жизни, а для малышки — это целая жизнь, – подписал снимок с дочерью Валерий.

Валерий Меладзе поделился фото с годовалой дочкой Агатой / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Агата стала шестым ребенком многодетного певца и третьим совместным ребенком в отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой.

Напомним, что пара уже воспитывает двоих сыновей. Старшему наследнику пары уже 18 лет, он родился, когда Меладзе еще был женат на первой супруге Ирине Малухиной.

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Ранее с десятым днем рождения своего сына поздравила украинская актриса Ксения Мишина и пожелала ему мира без войны.

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