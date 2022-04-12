Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Песня Айлиш

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Младшей дочери Валерия Меладзе исполнился годик: певец показал милое фото

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 20:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаваева отпраздновали первый день рождения младшей дочери Агаты. Певец поделился милым снимком с малышкой и женой
Валерий Меладзе поздравил дочь с первым днем рождения
Валерий Меладзе поздравил дочь с первым днем рождения / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе, хоть и высказывается против войны в Украине, все равно продолжает выступать на концертах в России. Однако отвлечься от напряженного рабочего графика исполнителю пришлось ради дня рождения дочери.

Сегодня, 12 апреля, младшей наследнице артиста Агате исполнился годик. В честь праздника Меладзе опубликовал семейную фотографию с малышкой и супругой Альбиной Джанабаевой в своем Instagram.

Реклама

Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке. Год бессонных ночей и волнения, год безграничного счастья!!! Для нас — это ещё один год нашей суетной жизни, а для малышки — это целая жизнь, – подписал снимок с дочерью Валерий.

Валерий Меладзе поделился фото с годовалой дочкой Агатой
Валерий Меладзе поделился фото с годовалой дочкой Агатой / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Агата стала шестым ребенком многодетного певца и третьим совместным ребенком в отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой.

Напомним, что пара уже воспитывает двоих сыновей. Старшему наследнику пары уже 18 лет, он родился, когда Меладзе еще был женат на первой супруге Ирине Малухиной.

Реклама

Ранее с десятым днем рождения своего сына поздравила украинская актриса Ксения Мишина и пожелала ему мира без войны.

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять