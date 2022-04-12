Молодшій дочці Валерія Меладзе виповнився рік: співак показав миле фото

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаваєва відсвяткували перший день народження молодшої доньки Агати. Співак поділився милим знімком із малюком та дружиною

Валерій Меладзе привітав доньку з першим днем народження / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Співак Валерій Меладзе хоч і висловлюється проти війни в Україні, все одно продовжує виступати на концертах у Росії. Проте відволіктися від напруженого робочого графіка виконавцю довелося заради дня народження дочки.

Сьогодні, 12 квітня, молодшій спадкоємиці артиста Агаті виповнився рік. На честь свята Меладзе опублікував сімейну фотографію з малюком та дружиною Альбіною Джанабаєвою у своєму Instagram.

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Сьогодні виповнився рік нашій донечці Агатушці. Рік безсонних ночей та хвилювання, рік безмежного щастя! Для нас це ще один рік нашого суєтного життя, а для малюка це ціле життя, – підписав знімок з дочкою Валерій.

Валерій Меладзе поділився фото з однорічною донькою Агатою / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Агата стала шостою дитиною багатодітного співака та третьою спільною дитиною у відносинах з екссолісткою "ВІА Гри" Альбіною Джанабаєвою.

Нагадаємо, що пара вже виховує двох синів. Старшому спадкоємцю пари вже 18 років, він народився, коли Меладзе ще був одружений з першою дружиною Іриною Малухіною.

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Раніше з десятим днем народження свого сина привітала українська актриса Ксенія Мішина і побажала йому миру.

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