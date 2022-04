"Мы поддерживаем Украину": Билли Айлиш посвятила украинцам песню и призвала мировых лидеров действовать

Знаменитая американская певица Билли Айлиш не остается равнодушной к украинской трагедии. Звезда спела для украинцев и обратилась к лидерам за помощью для нашей страны, переживающей нападение России

20-летняя артистка поддержала Украину / Фото: instagram.com/billieeilish

Мы продолжаем рассказывать и благодарить звезд, которые и словом, и делом помогают Украине в момент, когда она отражает атаки российской армии. Знаменитая американская певица Билли Айлиш – одна из них.

Ранее, кстати, мы писали, что итальянцы Måneskin, певица Селин Дион и другие поучаствовали в благотворительном онлайн-марафоне в поддержку Украины "Stand Up For Ukraine". Билли Айлиш также не осталась равнодушной к геноциду украинского народа.

Реклама

Билли Айлиш / фото: Instagram

Обладательница "Оскара" и "Грэмми" посвятила украинцам песню Your Power в рамках благотворительного марафона "Stand Up For Ukraine". В YouTube обратилась к мировым лидерам и призвала их помогать Украине.

Мы исполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрят это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину,

- обратилась 20-летняя звезда к миру.

Реклама

Украинцы безумно благодарны за сознательность и такую ценную поддержку!

Также смотрите, кто из рокеров поддержал Украину.

Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.