StandUpForUkraine: певица Селин Дион призвала людей финансово помогать беженцам из Украины

Знаменитая артистка записала видео, в котором попросила поддерживать вынужденных беженцев из Украины

Селин Дион призвала финансово помогать украинцам / Фото: instagram/celinedion/, открытые источники

Полномасштабное вторжение России в Украину стало событием, которое навсегда войдет в мировую историю и каждого украинца в частности. Но мы не остались одни в борьбе с российским оккупантом. Западные звезды и весь цивилизованный мир стоит вместе с нами против российского сапога. И недавно мы писали о мировых звездах, которые присоединяется к митингу "Встань за Украину". Одна из них – культовая артистка Селин Дион.

На своей странице в Instagram она в очередной раз поддержала Украину и с украинским флагом на фоне обратилась к мировым лидерам и всем небезразличным со словами:

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Селин Дион

Я встаю за Украину и обращаюсь ко всем мировым лидерам: мы нуждаемся в вас больше, чем когда-либо. Ответить на призыв всем: активистам, адвокатам, волонтерам, которые работали, чтобы поддерживать беженцев из Украины и всего мира. Завтра вы должны решить, сколько поддержки вы дадите этим людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, свою страну, любимых. Пожалуйте, поддерживайте этих беженцев везде и давайте им финансовую поддержку, сколько можете. Спасибо!

Звезда подписала следующий ролик так:

Я встаю за Украину и за беженцев по всему миру. Я призываю мировых лидеров помочь всем тем, кто вынужден покинуть свои дома. Пожалуйста, убедитесь, что они получат поддержку, в которой они отчаянно нуждаются сейчас.

Обращение Селин Дион прозвучало в рамках крупнейшей в мире онлайн-акции Social Media Rally.

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