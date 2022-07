На Джастина Тимберлейка подали в суд. Кому насолил бывший Бритни Спирс?

Обладатель премии "Грэмми" вляпался в финансовый скандал. И все из-за документального фильма. Кто "наехал" на Джастина и что от него требуют – "Сегодня" расскажет

Джастин Тимберлейк хотел сэкономить, но что-то пошло не так / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно весь мир наблюдал за нашумевшим судебным процессом Джонни Деппа и его экс-жены Эмбер Херд. Суд длился несколько месяцев и закончился победой актер . Теперь же Джастина Тимберлейка ждут судебные разбирательства. Правда, они будут значительно меньше по масштабам.

На днях на популярного певца подали в суд. Истцом стал режиссер Джон Урбано, работавший над документалкой Тимберлейка о его альбоме-блокбастере The 20/20 Experience.

Обложка альбома

В документах, полученных TMZ , режиссер объясняет, что Джастин нанял его еще в 2012 году для съемок и монтажа киноленты о создании третьего студийного альбома.

Как утверждает Джон Урбано, Джастин якобы предложил ему заключить выгодное соглашение. Согласно документу, вместо обычного гонорара, прибыль от фильма должны были поделить поровну.

Тимберлейка ждут судебные разбирательства / Фото: Getty Images

Однако после большого успеха альбома режиссер "получил пощечину" от Тимберлейка. Так как тот отложил проект и выплатил Урбано скромный гонорар в размере 20 тыс. долларов.

Режиссер говорит, что он снимал Джастина Тимберлейка около 60 дней по всему миру. А после потратил около 2500 часов на монтаж отснятых материалов для документалки под названием The Making of The 20/20 Experience.

Мужчина добавил, что за съемки и монтаж он мог бы получить гонорар, сумма которого составляла бы около 2 450 000 долларов!

По подсчетам режиссера, за проект ему платили всего 7 долларов в час.

Урбано утверждает, что Джастин был тронут документальным фильмом сначала. Но после того, как его альбом стал его самым успешным сольным проектом, он потерял интерес к не опубликованному проекту.

Теперь режиссер требует компенсацию за свою работу – он хочет содрать с музыканты гораздо больше денег. Кроме того, мужчина хочет, чтобы судья объявил, что он владеет всеми правами на документальный фильм.

Сам Джастин Тимберлейк пока не комментировал конфликт, в котором фигурирует его имя.

Кратко о Джастине Тимберлейке

41-летний американский музыкант- обладатель четырех премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми". Самые популярные хиты – SexyBack, My Love, What Goes Around... Comes Around, Can't Stop The Feeling! и другие.

В 1997-2002 годах встречался с Бритни Спирс. После расставания выпустил песню и клип Cry Me a River. Трек впоследствии стал мировым хитом.

Джастина и Бритни называли Барби и Кеном и просто милейшей парой. Но после четырех лет отношений музыкант обвинил любимую в измене и на этом пришел конец роману.

В феврале 2007 года он начал встречаться с актрисой Джессикой Билл. В октябре 2012-го пара вышла замуж в Италии. В 2015 году у них родился сын Сайлас. А в 2020-м – сын Финеас.

