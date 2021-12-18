Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Онлайн Беринчик - Чаниев 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?

Скандал с роялти

Зломовчання. Обзор

Брэду Питту - 58!

Новогодние фильмы

Шоу "Маска". Сезон 2

Копия Рианны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак мстит одной из самых популярных блогерш в России, сняв фильм об "инфоцыганах"? Рассказываем, что известно

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 14:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На днях Ксения Собчак представила на своем YouTube-канале фильм, в котором раскритиковала всевозможные мотивационные марафоны и курсы
В Сети обсуждают документальный фильм Ксении Собчак об инфоцыганах
В Сети обсуждают документальный фильм Ксении Собчак об инфоцыганах / Фото: Instagram

Ксения Собчак негативно относится к мотивационным марафонам, отметив, что блогеры не делятся никакими профессиональными знаниями, а продают воздух.В разоблачающем фильме досталось от телеведущей многим блогерам и медийными людям, которые решили заработать таким способом.

В своем фильме Собчак не могла не упомянуть Елену Блиновскую – блогера, которая одна из первых на просторах русскоязычного Instagram стала делать марафоны желаний. Телеведущая высмеяла содержание курсов Елены, а также заявила, что та продает людям сакральную мечту о быстром достижении успеха.

Реклама

Пока некоторые в восторге от фильма об инфоцыганах и говорят, что следует больше делать такого контента . Некоторые в комментариях предположили, что Ксения Собчак таким образом решила отомстить блогерше за инцидент на дне рождения.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

В сентябре Блиновская решила громкой вечеринкой отметить свой день рождения. Она пригласила множество звезд российского шоу-бизнеса и блогеров. Ведущими праздника стали Ксения Собчак и Иван Ургант. В росСМИ активно обсуждался инцидент, когда не совсем трезвая именинница попросила Ксению и Ивана "пососаться". В ответ звезды шоу-бизнеса попытались отшутиться.

Реклама

Чуть позже Ксения Собчак в своих интервью сначала хвалила Блиновскую, отметив, что ей нравится самоуверенности блогерши.

Мы относимся иронично к подобным курсам, но с другой стороны — человек сумел с нуля заработать огромное состояние, создал свой бизнес… Наглость ее мне нравится. Она суперинтерсный персонаж, – говорила телеведущая.

Собчак даже записала интервью с Еленой. Но фильм об инфоцыганах решила выпустить раньше. Поклонники блогерши cчитают, что Ксения пытается хайпить на популярной теме.

Реклама
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

А некоторые предположили, что Ксения Собчак скоро выпустит интервью с Еленой Блиновской, а фильмом об инфоцыганах просто подогревает интерес.

Скриншот: Instagram

Узнайте другие новости:

  • Собчак упрекнула Тодоренко в обмане из-за авторского курса: что пишут в Сети
  • Собчак подставила Бузову и Катину из Тату, опубликовав их живое пение - смотрите видео.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять