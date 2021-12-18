Собчак мстит одной из самых популярных блогерш в России, сняв фильм об "инфоцыганах"? Рассказываем, что известно

Ксения Собчак негативно относится к мотивационным марафонам, отметив, что блогеры не делятся никакими профессиональными знаниями, а продают воздух.В разоблачающем фильме досталось от телеведущей многим блогерам и медийными людям, которые решили заработать таким способом.
В своем фильме Собчак не могла не упомянуть Елену Блиновскую – блогера, которая одна из первых на просторах русскоязычного Instagram стала делать марафоны желаний. Телеведущая высмеяла содержание курсов Елены, а также заявила, что та продает людям сакральную мечту о быстром достижении успеха.
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Пока некоторые в восторге от фильма об инфоцыганах и говорят, что следует больше делать такого контента . Некоторые в комментариях предположили, что Ксения Собчак таким образом решила отомстить блогерше за инцидент на дне рождения.
В сентябре Блиновская решила громкой вечеринкой отметить свой день рождения. Она пригласила множество звезд российского шоу-бизнеса и блогеров. Ведущими праздника стали Ксения Собчак и Иван Ургант. В росСМИ активно обсуждался инцидент, когда не совсем трезвая именинница попросила Ксению и Ивана "пососаться". В ответ звезды шоу-бизнеса попытались отшутиться.
Чуть позже Ксения Собчак в своих интервью сначала хвалила Блиновскую, отметив, что ей нравится самоуверенности блогерши.
Мы относимся иронично к подобным курсам, но с другой стороны — человек сумел с нуля заработать огромное состояние, создал свой бизнес… Наглость ее мне нравится. Она суперинтерсный персонаж, – говорила телеведущая.
Собчак даже записала интервью с Еленой. Но фильм об инфоцыганах решила выпустить раньше. Поклонники блогерши cчитают, что Ксения пытается хайпить на популярной теме.
А некоторые предположили, что Ксения Собчак скоро выпустит интервью с Еленой Блиновской, а фильмом об инфоцыганах просто подогревает интерес.
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