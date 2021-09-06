Денвер и Стокгольм в Венеции: актеры Бумажного дома сияли на красной дорожке (фото)

Популярные испанские актеры Хайме Лоренте и Эстер Асебо стали звездными гостями Венецианского кинофестиваля, который проходит с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо

Эстер Асебо и Хайме Лоренте / Фото: Getty Images, instagram.com/estheracebo

Звезды сериала "Бумажный дом", на 5-й сезон которого мы сделали обзор, 29-летний Хайме Лоренте (Денвер) и 38-летняя Эстер Асебо (Моника/Стокгольм) показали совместные фото с красной дорожки 78-го Венецианского кинофестиваля.

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На фото, опубликованных в Instagram-аккаунте Эстер Асебо, актриса позировала со своим коллегой, Хайме Лоренте во время прогулки на водном такси. На красной дорожке знаменитость появилась в платье Giorgio Armani с вышивкой, а Хайме был в черном костюме.

Смех. Нервы. Спешка. Лодка. Эмоции. Снова смех. Побольше нервов. Команда, – написала Эстер Асебо.

Эстер Асебо и Хайме Лоренте / Фото: Getty Images

Напомним, что в сериале "Бумажный дом" Эстер Асебо сыграла роль секретаря Артуро Романа, Моники. Во время ограбления героиня влюбляется в грабителя по прозвищу Денвер, которого играет Хайме Лоренте.

"Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом на Netflix. Первая половина пятого сезона вышла третьего сентября. Остальные эпизоды выйдут третьего декабря.

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Как открылся Венецианский кинофестиваль в этом году:

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