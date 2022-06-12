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Очень горячо! Меган Фокс и ее жених взбудоражили Сеть своей страстью (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 08:42
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Меган Фокс и Колсон Бэйкер (известный под псевдонимом Machine Gun Kelly) умеют привлечь внимание публики, выбирая для светских тусовок самые экстравагантные образы
Меган Фокс и Machine Gun Kelly считают одной из самых странных парочек Голливуда
Меган Фокс и Machine Gun Kelly считают одной из самых странных парочек Голливуда / Фото: Getty Images

Пока актер Брайан Остин Грин готовится в пятый раз познать отцовское счастье, его бывшая жена Меган Фокс вместе с женихом решили играть роль самой странной парочки Голливуда, чтобы быть в центре внимания.

На днях актриса с музыкантом эпатировала публику на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке – голубята представили публике киноленту "Телец", в которой они оба снялись.

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Парочка в очередной раз поразила фотографов и фанов, появившись в ярких и необычных луках. Так, Меган для выхода выбрала красное латексное платье от Sportmax, а Колсон надел белый костюм от Dolce & Gabbana, сообщет People .

Актриса уверена, что они с Колсоном – половинки одной души!
Актриса уверена, что они с Колсоном – половинки одной души! / Фото: instagram.com/_.meganfox

Свой образ любимый Фокс дополнил моно-серьгой в виде шприца с кровью, а еще покрасил волосы в более розоватый оттенок.

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Меган с женихом на кинофестивале Tribeca
Меган с женихом на кинофестивале Tribeca

Меган Фокс и ее жених в очередной раз подтвердили статус одной из самых эпатажных парочек шоу-бизнеса. Фаны просто без ума от них:

  • Вы такие горячие.
  • Люблю вас.
  • Нам нужен милый фильм о любви с тобой (Колсоном, – Ред.) и Меган.
Скриншот Instagram

Кратко о влюбленных

Machine Gun Kelly и Меган познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле". Летом 2020 года они официально подтвердили свой роман после выхода клипа Колсона на трек Bloody Valentine, в котором снялась актриса.

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Отметим, ради рэпера Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином. У экс-супругов есть трое детей.

Зимой Меган и Колсон объявили о помолвке. Сейчас они готовятся к свадьбе, которая, вероятно, пройдет в готическом стиле.

Недавно Меган Фокс рассказала один удивительный факт о себе с любимым – они пьют кровь друг друга в ритуальных целях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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