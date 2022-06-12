Очень горячо! Меган Фокс и ее жених взбудоражили Сеть своей страстью (фото)

Пока актер Брайан Остин Грин готовится в пятый раз познать отцовское счастье, его бывшая жена Меган Фокс вместе с женихом решили играть роль самой странной парочки Голливуда, чтобы быть в центре внимания.
На днях актриса с музыкантом эпатировала публику на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке – голубята представили публике киноленту "Телец", в которой они оба снялись.
Парочка в очередной раз поразила фотографов и фанов, появившись в ярких и необычных луках. Так, Меган для выхода выбрала красное латексное платье от Sportmax, а Колсон надел белый костюм от Dolce & Gabbana, сообщет People .
Свой образ любимый Фокс дополнил моно-серьгой в виде шприца с кровью, а еще покрасил волосы в более розоватый оттенок.
Меган Фокс и ее жених в очередной раз подтвердили статус одной из самых эпатажных парочек шоу-бизнеса. Фаны просто без ума от них:
- Вы такие горячие.
- Люблю вас.
- Нам нужен милый фильм о любви с тобой (Колсоном, – Ред.) и Меган.
Кратко о влюбленных
Machine Gun Kelly и Меган познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле". Летом 2020 года они официально подтвердили свой роман после выхода клипа Колсона на трек Bloody Valentine, в котором снялась актриса.
Отметим, ради рэпера Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином. У экс-супругов есть трое детей.
Зимой Меган и Колсон объявили о помолвке. Сейчас они готовятся к свадьбе, которая, вероятно, пройдет в готическом стиле.
Недавно Меган Фокс рассказала один удивительный факт о себе с любимым – они пьют кровь друг друга в ритуальных целях.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"