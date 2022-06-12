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Дуже гаряче! Меган Фокс та її наречений розбурхали Мережу своєю пристрастю (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 червня, 08:42
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Меган Фокс та Колсон Бейкер (відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly) вміють привернути увагу публіки, обираючи для світських тусовок найекстравагантніші образи
Меган Фокс та Machine Gun Kelly вважають однією з найдивніших парочок Голлівуду
Меган Фокс та Machine Gun Kelly вважають однією з найдивніших парочок Голлівуду / Фото: Getty Images

Поки актор Браян Остін Грін готується вп'яте пізнати батьківьке щастя, його колишня дружина Меган Фокс разом з нареченим вирішили грати роль найдивнішої парачки Голлівуду, аби бути в центрі уваги.

Днями акторка з музикантом епатувала публіку на кінофестивалі Tribeca у Нью-Йорку – голуб'ята представили публіці кінострічку "Тілець", у якій вони обидвоє знялись.

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Парочка вчергове вразила фотографів та фанів, з'явившись у яскравих та незвичайних луках. Так, Меган для виходу обрала обтислу червону латексну сукню від Sportmax, а Колсон одягнув білосніжний костюм від Dolce & Gabbana, повідомляє People.

Акторка упевнена, що вони з Колсоном – половинки однієї душі!
Акторка упевнена, що вони з Колсоном – половинки однієї душі!

Свій образ коханий Фокс доповнив моносережкою в вигляді шприца з кров'ю, а ще пофарбував волосся у рожевішій відтінок.

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Меган з нареченим на кінофестивалі Tribeca
Меган з нареченим на кінофестивалі Tribeca

Меган Фокс та її наречений вкотре підтвердили статус однієї з найепатажніших парочок шоу-бізнесу. Фани так і шаленіють від них:

  • Ви такі гарячі.
  • Люблю вас.
  • Нам потрібен милий фільм про кохання з тобою (Колсоном, – Ред.) та Меган.
Скріншот Instagram

Коротко про закоханих

Machine Gun Kelly та Меган познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". Влітку 2020 року вони офіційно підтвердили свій роман після виходу кліпа Колсона на трек Bloody Valentine, у якому знялась акторка.

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Зазначимо, заради репера Меган Фокс розлучилася з Браяном Остіном Гріном. У експодружжя є троє дітей.

Взимку Меган та Колсон оголосили про заручини. Зараз вони готуються до весілля, яке, ймовірно, пройде у готичному стилі.

Нещодавно Меган Фокс розповіла один дивний факт про себе з коханим – вони п'ють кров один одного у ритуальних цілях.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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