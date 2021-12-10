Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Тринчер

Курьез с Сарой

Фотошоп Чеховой

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Жажда потребления и авантюрность: эксперт по лицам рассказал о матери детей Киркорова

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 13:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С каждым годом дети короля российской эстрады становятся все больше похожи на подругу исполнителя. Внешнее сходство с львовской предпринимательницей скрыть становится все сложнее
Наталья Ефремова может быть матерью детей Киркорова
Наталья Ефремова может быть матерью детей Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Наталья Ефремова появилась на дне рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории, чем снова спровоцировала слухи о том, что именно она является биологической матерью двух детей певца.

Известно, что Наталья стала крестной для обоих детей, но свою причастность к рождению Аллы-Виктории и Мартина-Кристина она никак не комментирует. Киркоров тоже не вдается в подробности рождения детей, лишь сообщает о том, что они появились на свет благодаря помощи суррогатной матери по имени Анастасия.

Реклама

Своим экспертным мнением насчет того, могут ли существовать родственные связи между предпринимательницей и детьми Киркорова, поделился психолог и физиогномист Александр Иванов.

Эксперт рассказывает, что изначально физиогномика не нацелена на определения родства людей по их лицам, тем не менее, она позволяет оценить насколько у разных людей схожи врождённые черты лица.

Какие общие черты у Натальи Ефремовой и детей Киркорова?

Александр Иванов отметил, что по внешним чертам лица Алла-Виктория Киркорова очень похожа на Наталью Ефремову.

Реклама

Речь идёт прежде всего о таких врождённых, или же генетически обусловленных, чертах как:

  • пропорция и форма челюсти,
  • пропорция и форма подбородка,
  • скуловая кость (зона между челюстью и глазами, чуть выше щёк),
  • глубина и ширина посадки глаз,
  • изначальная форма и высота бровей.

Исходя из своего восьмилетнего опыта работы в данной сфере считаю, что вероятность родства Аллы-Виктории и Натальи очень высокая, – отмечает физиогномист.

Однако, стоит отметить, что биологической матерью может оказаться и другая женщина, черты лица которой очень схожи с Ефремовой.

Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов и Наталья Ефремова
Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов и Наталья Ефремова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Реклама

Какая Наталья Ефремова с точки зрения физиогномики?

Известно, что Ефремова и Киркоров знакомы уже давно, но внимание СМИ к бизнесвумен появилось только после рождения дочери исполнителя. Подруга певца редко появляется на публике и старается не привлекать к своей персоне сильного внимания со стороны общественности. И хотя Наталья мало говорит о себе, черты лица могут рассказать многое.

Наталья Ефремова
Наталья Ефремова / Фото: YouTube

Александр Иванов отмечает, что, исходят из физиогномического анализа, Ефремова – сильная и волевая женщина. Ее черты лица показывают активную и деятельную личность. Кроме того, Наталье характерен сильный вербальный талант и мастерство слова.

У нее интересная комбинация перманентной жажды потребления и захвата, практичности, дальновидности и авантюрности. В данном случае авантюрность подразумевается как "Давай сделаем, а там видно будет", – комментирует внешность Ефремовой эксперт.

Еще новости по теме:

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять