Жажда потребления и авантюрность: эксперт по лицам рассказал о матери детей Киркорова

С каждым годом дети короля российской эстрады становятся все больше похожи на подругу исполнителя. Внешнее сходство с львовской предпринимательницей скрыть становится все сложнее

Наталья Ефремова может быть матерью детей Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

Наталья Ефремова появилась на дне рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории, чем снова спровоцировала слухи о том, что именно она является биологической матерью двух детей певца.

Известно, что Наталья стала крестной для обоих детей, но свою причастность к рождению Аллы-Виктории и Мартина-Кристина она никак не комментирует. Киркоров тоже не вдается в подробности рождения детей, лишь сообщает о том, что они появились на свет благодаря помощи суррогатной матери по имени Анастасия.

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Своим экспертным мнением насчет того, могут ли существовать родственные связи между предпринимательницей и детьми Киркорова, поделился психолог и физиогномист Александр Иванов.

Эксперт рассказывает, что изначально физиогномика не нацелена на определения родства людей по их лицам, тем не менее, она позволяет оценить насколько у разных людей схожи врождённые черты лица.

Какие общие черты у Натальи Ефремовой и детей Киркорова?

Александр Иванов отметил, что по внешним чертам лица Алла-Виктория Киркорова очень похожа на Наталью Ефремову.

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Речь идёт прежде всего о таких врождённых, или же генетически обусловленных, чертах как:

пропорция и форма челюсти,

пропорция и форма подбородка,

скуловая кость (зона между челюстью и глазами, чуть выше щёк),

глубина и ширина посадки глаз,

изначальная форма и высота бровей.

Исходя из своего восьмилетнего опыта работы в данной сфере считаю, что вероятность родства Аллы-Виктории и Натальи очень высокая, – отмечает физиогномист.

Однако, стоит отметить, что биологической матерью может оказаться и другая женщина, черты лица которой очень схожи с Ефремовой.

Филипп Киркоров с детьми, Андрей Малахов и Наталья Ефремова / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Какая Наталья Ефремова с точки зрения физиогномики?

Известно, что Ефремова и Киркоров знакомы уже давно, но внимание СМИ к бизнесвумен появилось только после рождения дочери исполнителя. Подруга певца редко появляется на публике и старается не привлекать к своей персоне сильного внимания со стороны общественности. И хотя Наталья мало говорит о себе, черты лица могут рассказать многое.

Наталья Ефремова / Фото: YouTube

Александр Иванов отмечает, что, исходят из физиогномического анализа, Ефремова – сильная и волевая женщина. Ее черты лица показывают активную и деятельную личность. Кроме того, Наталье характерен сильный вербальный талант и мастерство слова.

У нее интересная комбинация перманентной жажды потребления и захвата, практичности, дальновидности и авантюрности. В данном случае авантюрность подразумевается как "Давай сделаем, а там видно будет", – комментирует внешность Ефремовой эксперт.

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