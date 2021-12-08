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Киркоров потратил на вечеринку в честь дня рождения дочери почти два миллиона гривен – новое видео с праздника

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 09:06
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Филипп Киркоров никогда не скрывал любовь к роскоши. 10-летие дочери Аллы-Виктории певец решил отмечать громко и в кругу звезд российского шоу-бизнеса
Сколько Филипп Киркоров потратил на день рождения дочери
Сколько Филипп Киркоров потратил на день рождения дочери / Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец устроил вечеринку в стиле диснеевского фильма "Круэлла". Организацией праздника Аллы-Виктории занималось новое международное ивент-агенство Филиппа Киркорова. 10-летней дочери артиста подарили множество дорогих украшений, наряды, собаку и деньги.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", праздник дочери Филиппу Киркорову обошелся в пять миллионов рублей (1,8 миллиона гривен).

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Стоимость аренды элитной загородной площадки "Вилла Ротонда" составила 1,5 миллиона рублей (558 тысяч гривен).

За украшение зала Киркоров заплатил тоже 1,5 миллиона рублей. Кейтеринг – минимум 10 тысяч рублей на человека ( 3,5 тысячи гривен). Праздничный торт стоил 550 тысяч рублей – 203 тысячи гривен.

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Киркоров не устает делиться новыми фото и видео с праздника. Но в комментариях отмечают, что Алла-Виктория не выглядела счастливой.

  • "Меня заблокируют, наверное. Но детской радости в глазах именинницы не было. Все богато красиво, но как ей это все надоело...о невероятно...Ребенок даже улыбаться не может"
  • "Дети грустные"
  • "Почему так мало улыбается Алла-Виктория"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
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