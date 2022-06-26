Кейт Миддлтон надела военную форму и села в танк. Герцогиня собирается воевать? (фото)

Жена принца Уильяма проводит время в компании британских солдат. Что задумала Кейт Миддлтон – читайте в материале

Кейт Миддлтон посетила тренировочный лагерь английской армии / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

После дня рождения принца Уильяма Кейт Миддлтон решила пойти в армию. Правда, не служить, а лично поздравить солдат с днем Вооруженных сил Соединенного Королевства.

25 июня герцогиня приезжала в тренировочный лагерь британской армии Pirbright. Он расположен недалеко от Лондона. Снимки с визита Миддлтон опубликовали на официальной странице Кембриджских в Instagram .

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Кейт пообщалась с военными и поблагодарила их за то, что они делают для страны.

Кейт Миддлтон общается с военными / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцогиня посетила британскую армию / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Сегодня, в День вооруженных сил, мы с Уильямом хотели бы отдать честь отважным мужчинам и женщинам, прошлым и настоящим, которые служат во всех наших вооруженных силах, на море, на земле и в воздухе, здесь, в Великобритании и во всем мире. Спасибо вам за все, что вы делаете, чтобы сохранить нашу безопасность, – говорится в посту Кембриджских.

Кейт Миддлтон поздравила военных с Днем Вооруженных сил Великобритании / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кроме того, Кейт Миддлтон, посещая Академию подготовки Вооруженных сил, примерила военную форму и осмотрела снаряжение.

Кейт и военная техника / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Также герцогини еще удалось посидеть в танке и примерить шлем:)

Герцогиня посидела в танке:) / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В посту Миддлтон также упомянула, как в прошлом году посещала военный форпост Великобритании и собственными глазами смогла увидеть, "как готовят обслуживающий персонал и новобранцев".

В прошлом году я имела честь провести время с британской армией и своими глазами увидеть, как они готовят обслуживающий персонал и новобранцев. Было прекрасно увидеть много важных и разнообразных ролей, которые военные играют изо дня в день, чтобы защитить всех нас, – добавила Кейт.

Фолловеры в восторге от того, насколько жене принца Уильяма подходит военная форма:

Мне нравится, как герцогиня Екатерина смотрится в военной форме.

Камуфляж хорошо смотрится на герцогине.

Удивительно.

Эта картина изображает, что такое настоящая королевская особа!

Скриншот Instagram

Раньше мы показывали первый официальный портрет герцогов Кембриджских.

Также мы писали, в какой скандал вляпались Кейт Миддлтон и принц Уильям. Схватка связана со школой и их детьми.