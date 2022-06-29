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Чергові зізнання? Меган Маркл та принца Гаррі помітили в гостях у Опри Вінфрі

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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29 червня, 09:45
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Після скандального інтерв'ю, зіркова парочка на якийсь час перервала медійну активність із телеведучою. Тоді їхні слова про королівську родину шокували весь світ
Герцоги Сасекські дорожать дружбою з Опрою Вінфрі
Герцоги Сасекські дорожать дружбою з Опрою Вінфрі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Великій Британії продовжують святкувати 70-річчя правління на троні Єлизавети II. Меган Маркл та принц Гаррі вперше за два роки приїхали до родини щоб особисто привітати кохану бабусю. Мабуть, королівська родина забула про образи після приголомшливого інтерв'ю скандальної парочки американській телеведучій Опрй Вінфрі. У якому чого тільки Меган і Гаррі не наговорили. Звинувативши, наприклад, родичів у расизмі. Пізніше команда телеведучої видалила відео з усіх ресурсів.

Фрагмент скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, 2021. Скріншот YouTube

Дізнавшись що і як у Великій Британії, герцоги Сассекські повернулися до Лос-Анджелеса. Та поїхали в гості до… Опри Вінфрі. Автомобільний кортеж знаменитостей зняли папараці британського таблоїду "Daily Mail". Принц Гаррі у сонцезахисних окулярах та бейсболці був за кермом. А Меган Маркл, примостившись на задньому сидінні, балакала зі своєю подружкою, актрисою Джаніною Гаванкар.

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Кортеж принца Гаррі та Меган Маркл по дорозі в гості до Опри Вінфрі
Кортеж принца Гаррі та Меган Маркл по дорозі в гості до Опри Вінфрі / Фото: dailymail

В особняку Опри Вінфрі, який оцінюється ріелторами в 100 мільйонів доларів, Меган Маркл та принц Гаррі провели близько години.

Кортеж герцогів Сасекських біля особняка телеведучої
Кортеж герцогів Сасекських біля особняка телеведучої / Фото: dailymail

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Що обговорювали за зачиненими дверима, інсайдери таблоїду не розповіли. Але якщо мова йде нове інтерв'ю, то Букінгемському палацу варто похвилюватися.

Перший за 2 роки візит до Великої Британії принца Гаррі та Меган Маркл
Перший за 2 роки візит до Великої Британії принца Гаррі та Меган Маркл

Зазначимо, що герцоги Сассекські мешкають у Каліфорнії. Принц Гаррі та Меган Маркл придбали маєток за 15 мільйонів доларів за п'ять хвилин від своєї подруги, Опри Уїнфрі.

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Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон одягла військову форму і сіла в танк .

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
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