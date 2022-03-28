Оскар 2022: названа лучшая актриса года

Сегодня в Голливуде объявили лауреатов престижной премии "Оскар", которую мечтает получить за заслуги в кино каждый актер и причастный к киноиндустрии. Это 94-я церемония, где также уделили внимание Украине, которая мужественно отбивает атаки российских оккупантов. Официальная часть мероприятия подходит к концу и мы называем победителей "Оскара"-2022. Далее смотрите имя "Лучшей актрисы" на "Оскаре" в 2022 году.
Ранее мы публиковали полный список номинантов премии "Оскар". Категория "Лучшая актриса" выглядит в 2022-м году так.
Номинанты в категории "Лучшая актриса"
- Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей")
- Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
- Пенелопа Крус ("Параллельные матери")
- Николь Кидман ("В роли Рикардо")
- Кристен Стюарт ("Спенсер")
Кстати, для Кристен Стюарт это первая номинация на "Оскар". Звезда сделала прорыв в карьере, сыграв роль принцессы Дианы в драме Пабло Ларраина "Спенсер", за что и была номинирована на "Оскар". А вот Леди Гага, вопреки ожиданиям, не получила номинации в нашумевшем фильме "Дом Гуччи".
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Лучшая актриса 2022 года – Оскар-2022
Итак, "Лучшей актрисой" 2022 года – актриса Джессика Честейн!
Поздравляем!
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