Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Вот это встреча!

Как вырос Веня!

Гага высмеяла РФ

Сын Калкина

Отношения Даши

Херд снова врет
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Питт назвал причину, почему Джоли затягивает судебный процесс по вопросу опеки

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 18:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бракоразводный процесс голливудской пары начался в 2016 году и продолжается до сих пор. Актеры ведут борьбу за опеку над детьми
Брэд Питт раскрыл план Анджелины Джоли
Брэд Питт раскрыл план Анджелины Джоли / Фото: Getty Images

Брэд Питт судится с Анджелиной Джоли не только из-за общего бизнеса и имущества, но и за совместной опеку над детьми. Однако судебные процессы длятся уже не сколько лет, и как подозревает актер, это все не просто так. По мнению Питта, экс-жена специально оттягивает судебный процесс до достижения детьми совершеннолетия.

Как пишет Mercury News, Брэд Питт пожаловался близким друзьям на Анджелину Джоли

Реклама

Он уверен, что Анджелина никогда не согласится на совместную опеку. Так что она специально ждет, пока детям не исполнится 18 лет. Это очень хитрый и несправедливый поступок

Брэд Питт переживает, что дети не захотят его видеть
Брэд Питт переживает, что дети не захотят его видеть / Фото: instagram.com/latimes

Как отметили в окружении Питта, дети почти не видят своего отца и отдаляются от него. И пока дело закроют, то они сами уже не захотят общаться с отцом.

Почему Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

Реклама

"Эксы" воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

Ранее мы рассказывали, что Анджелина Джоли решила подставить Брэд Питта.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять