Питт назвал причину, почему Джоли затягивает судебный процесс по вопросу опеки

Брэд Питт судится с Анджелиной Джоли не только из-за общего бизнеса и имущества, но и за совместной опеку над детьми. Однако судебные процессы длятся уже не сколько лет, и как подозревает актер, это все не просто так. По мнению Питта, экс-жена специально оттягивает судебный процесс до достижения детьми совершеннолетия.

Как пишет Mercury News, Брэд Питт пожаловался близким друзьям на Анджелину Джоли

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Он уверен, что Анджелина никогда не согласится на совместную опеку. Так что она специально ждет, пока детям не исполнится 18 лет. Это очень хитрый и несправедливый поступок

Брэд Питт переживает, что дети не захотят его видеть / Фото: instagram.com/latimes

Как отметили в окружении Питта, дети почти не видят своего отца и отдаляются от него. И пока дело закроют, то они сами уже не захотят общаться с отцом.

Почему Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

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"Эксы" воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

Ранее мы рассказывали, что Анджелина Джоли решила подставить Брэд Питта.