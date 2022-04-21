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Джоли решила подставить Питта: актриса под вымышленным именем подала иск на ФБР

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 10:19
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Некогда самая яркая пара Голливуда продолжает выяснять отношения в суде. На этот раз Анджелина Джоли подала заявление в суд под вымышленным именем
Анджелина Джоли подала иск на ФБР из-за Бреда Питта
Анджелина Джоли подала иск на ФБР из-за Бреда Питта / Фото: Getty Images

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Бред Питт никак не могут найти общий язык и наконец-то поставить точку в своем расставании. В феврале актер подал очередной иск на экс-жену из-за совместного имущества.

Теперь же актриса решила отомстить Питту и тоже направилась в суд. Только иск Джоли подала на ФБР да еще и под вымышленным именем.

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Как сообщает издание TMZ, актриса под именем Джейн Доу подала иск из-за того, что бюро отказало истице в доступе к записям, которые касаются расследования насчет того, что муж женщины оскорблял и унижал физически ее и детей во время полета н самолете несколькими годами ранее.

Доу объясняет, что ФБР проводило расследование, но "публично объявило, что закрывает расследование инцидента без дальнейших действий".

Согласно содержанию иска, Доу уже подавала несколько запросов, чтобы получить копии из дела ФБР, чтобы "найти необходимую информацию для получения ее детьми медицинской помощи и консультирования по травмам".

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Известно, что похожий инцидент произошел между Джоли и Питтом в 2016 году, когда супруги с детьми возвращались из Европы на частном рейсе. По словам Джоли, актер применял силу к их приемному сыну 15-летнем Мэддоксу. Поэтому сейчас есть основания предполагать, что за именем Доу стоит именно Анджелина.

Также стоит отметить, что именно после этого скандала Джоли подала на развод с Питтом и потребовала полную опеку над детьми. Очередным иском Джоли пытается найти сведения, которые негативно повлияют на экс-мужа и помогут ей стать полным опекуном для детей.

В это же время дети пары обеспокоены отношениями родителей. Напомним, 15-летняя дочь Питта и Джоли переживает, что не может видеться с отцом.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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