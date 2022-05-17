Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Представитель Британии на Евровидении вернулся домой в панамке, как у лидера Kalush Orchestra

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 19:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сэм Райдер – звезда TikTok, который завоевал для своей страны второе место на конкурсе "Евровидение-2022". На родине его встретили аплодисментами
Сэм Райдер надел розовую панамку, как у Kalush Orchestra
Сэм Райдер надел розовую панамку, как у Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Британия не получала таких баллов и не занимала столь высокие позиции на "Евровидении" уже боллее 20 лет. Сэм стал первым за долгое время музыкантом, который добился такого успеха на конкурсе.

Судя по широкой улыбке, Райдер не расстроился, что ему не удалось одержать победу в конкурсе. Наоборот – на родине его встретили как победителя. Более того, артист решил поддержать победителей этого года – украинскую группу Kalush Orchestra, надев розовую панамку. Именно такую панаму носит лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.

Реклама

Кадры Сэма в панамке появились из аэропорта, куда прилетел музыкант. Он улыбался и махал прессе и фанатам, которые снимали его на камеру.

Отлично провел время в космосе, чувак! (отсылка к его песне Space Man – space – космос, man – мужчина, в данном контексте "чувак". – Ред.) Такое замечательное приветствие в аэропорту сделало возвращение домой еще более чудесным, – написал Сэм.

Кстати, ранее мы рассказали, где можно купить такую розовую панамку, как у лидера Kalush Orchestra.

Реклама

Напомним, что Украина победила в конкурсе "Евровидение-2022". Фаворитом букмекеров за несколько часов до конкурса и была Украина с рекордным показателем в 62%. Следом в турнирной таблице располагались Швеция и Великобритания, но в финале место в тройке получила Испания.

В финале за победу боролись представители 25 стран Европы. В общей сложности участие в конкурсе приняли вокалисты из 40 государств.

Ранее мы показывали, как встретили Kalush Orchestra, когда они вернулись в Украину.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять