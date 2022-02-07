Сегодня 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Тина - препод

Дети Куравлева

Вакарчук о сыне

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьер

Откровения Сумской
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Просто не узнать! Как выглядит 59-летняя звезда 90-х Жанна Агузарова

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 12:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Долгое время экс-солистка группы "Браво" не появлялась на публике. И вот на днях фаны наконец-то ее встретили на сцене и едва узнали!
Жанна Агузарова впервые за долгое время дала концерт
Жанна Агузарова впервые за долгое время дала концерт / Фото: aguzarova_.az

Жанна Агузарова сделала своим поклонникам подарок – дала долгожданный сольный концерт в Москве. Увидеть ее перформанс пришло много фанов. Уже несколько лет звезда редко радует своим творчеством, поэтому попасть на ее выступление – это еще то явление, сообщает "КП".

Агузарова давно славится своими экстравагантными образами. Поэтому и на этот раз она решила выбрать "классику": мини-шортики, ошейник с красными шипами, эпатажная прическа красного оттенка и пышные губы (вероятно, артистка не экономит на походах к косметологу).

Реклама

Более того, фаны предположили, что недавно Агузарова решилась на новую пластику, ведь звезда 90-х выглядит гораздо моложе! Правда, такие трансформации привели к тому, что певица утратила свою индивидуальность. Теперь многие сравнивают певицу с актрисой Татьяной Васильевой.

Хоть фаны и ожидали услышать хиты 90-х, но рок-дева решила исполнить много новых композиций. Однако были и легендарные песни, в том числе "Черный кот", "Желтые ботинки".

Реклама

Конечно же, поклонники обсуждали концерт своего кумира в Сети. Впрочем, их мнения разделились. Некоторые даже отмечали, что Жанна уже не та:

  • Жанна уже не та, совсем!
  • Это точно Жанна?
  • Жуть.
Скриншот Instargam/aguzarova_.az

Однако большинство слушателей были рады услышать Агузарову снова и отметили, что она прекрасна:

  • Очень круто, душевно и прикольно. Выступает она редко, надо обязательно сходить, потому что голос все еще есть и она сама молодец.
  • Моя любовь к Агузаровой неизменна уже много лет. Жанна Хасановна для меня является настоящей богиней рок-н-ролла. Многие воспринимают ее как фрика, но нельзя не оценить ее талант и божественный голос.

Кратко об артистке

Отметим, что Жанна Агузарова стала известна благодаря группе "Браво", в состав которой она вошла в 1983 году. В легендарном коллективе она выступала вплоть до 1988 года. А после ухода она неоднократно участвовала в юбилейных концертах группы. Как сольная певица Агузарова выпустила восемь альбомов. Последний из них – "Будь со мной".

Реклама

Напомним, что недавно в Сеть попали первые фото еще одной звезды 90-х – Марины Хлебниковой. Певица пострадала во время пожара. Поэтому писали, что ей придется делать пластику из-за обгоревшего лица. Однако слухи оказались преувеличенными.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять