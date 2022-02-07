Просто не узнать! Как выглядит 59-летняя звезда 90-х Жанна Агузарова

Долгое время экс-солистка группы "Браво" не появлялась на публике. И вот на днях фаны наконец-то ее встретили на сцене и едва узнали!

Жанна Агузарова впервые за долгое время дала концерт / Фото: aguzarova_.az

Жанна Агузарова сделала своим поклонникам подарок – дала долгожданный сольный концерт в Москве. Увидеть ее перформанс пришло много фанов. Уже несколько лет звезда редко радует своим творчеством, поэтому попасть на ее выступление – это еще то явление, сообщает "КП".

Агузарова давно славится своими экстравагантными образами. Поэтому и на этот раз она решила выбрать "классику": мини-шортики, ошейник с красными шипами, эпатажная прическа красного оттенка и пышные губы (вероятно, артистка не экономит на походах к косметологу ).

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Более того, фаны предположили, что недавно Агузарова решилась на новую пластику, ведь звезда 90-х выглядит гораздо моложе! Правда, такие трансформации привели к тому, что певица утратила свою индивидуальность. Теперь многие сравнивают певицу с актрисой Татьяной Васильевой.

Хоть фаны и ожидали услышать хиты 90-х, но рок-дева решила исполнить много новых композиций. Однако были и легендарные песни, в том числе "Черный кот", "Желтые ботинки".

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Конечно же, поклонники обсуждали концерт своего кумира в Сети. Впрочем, их мнения разделились. Некоторые даже отмечали, что Жанна уже не та:

Жанна уже не та, совсем!

Это точно Жанна?

Жуть.

Скриншот Instargam/aguzarova_.az

Однако большинство слушателей были рады услышать Агузарову снова и отметили, что она прекрасна:

Очень круто, душевно и прикольно. Выступает она редко, надо обязательно сходить, потому что голос все еще есть и она сама молодец.

Моя любовь к Агузаровой неизменна уже много лет. Жанна Хасановна для меня является настоящей богиней рок-н-ролла. Многие воспринимают ее как фрика, но нельзя не оценить ее талант и божественный голос.

Кратко об артистке

Отметим, что Жанна Агузарова стала известна благодаря группе "Браво", в состав которой она вошла в 1983 году. В легендарном коллективе она выступала вплоть до 1988 года. А после ухода она неоднократно участвовала в юбилейных концертах группы. Как сольная певица Агузарова выпустила восемь альбомов. Последний из них – "Будь со мной".

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Напомним, что недавно в Сеть попали первые фото еще одной звезды 90-х – Марины Хлебниковой. Певица пострадала во время пожара. Поэтому писали, что ей придется делать пластику из-за обгоревшего лица. Однако слухи оказались преувеличенными.