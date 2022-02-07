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Просто не впізнати! Як виглядає 59-річна зірка 90-х Жанна Агузарова

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 12:13
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Тривалий час екссолістка гурту "Браво" не з'являлась на публіці. І от днями фани нарешті її зустріли на сцені та ледь упізнали!
Жанна Агузарова вперше за тривалий час дала концерт
Жанна Агузарова вперше за тривалий час дала концерт / Фото: aguzarova_.az

Жанна Агузарова зробила своїм шанувальникам подарунок – дала довгоочікуваний сольний концерт у Москві. Побачити перфоманс прийшло чимало фанів. Вже декілька років поспіль зірка рідко радує своєю творчістю, тож побачити її виступ – це ще те явище, повідомляє "КП".

Агузарова давно славиться своїми екстравагантними образами. Тож і цього разу вона вирішила вдатись до "класики": міні-шортики, нашийник з червоними шипами, епатажна зачіска червоного відтінку та пишні губи (ймовірно, артистка не заощаджує на походах до косметолога).

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Ба більше, фани припустили, що нещодавно Агузарова зважилася на нову пластику, адже зірка 90-х виглядає значно молодшою! Щоправда, такі трансформації призвели до того, що співачка втратила свою індивідуальність. Тепер багато хто порівнює співачку з акторкою Тетяною Васильєвою.

Хоч фани і очікували почути хіти 90-х, але рок-діва вирішила виконати багато нових композицій. Проте були і легендарні пісні, зокрема "Черный кот", "Желтые ботинки".

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Звісно ж фани обговорювали концерт свого кумира в Мережі. Втім, їхні думки розділились. Дехто навіть наголошував, що Жана вже не та:

  • Жанна вже не та, зовсім!
  • Це точно Жанна?
  • Жах.
Скріншот Instargam/aguzarova_.az

Проте більшість слухачів були раді почути Агузарову знову та зазначили, що вона прекрасна:

  • Дуже круто, душевно та прикольно. Виступає вона рідко, треба обов'язково сходити, бо голос усе ще є і вона сама молодець.
  • Моя любов до Агузарової незмінна вже багато років. Жанна Хасанівна для мене є справжньою богинею рок-н-ролу. Багато хто сприймає її як чумачого фрика, але не можна не оцінити її талант і божественний голос.

Коротко про артистку

Зазначимо, що Жанна Агузарова стала відомою завдяки гурту "Браво", до складу якої вона увійшла 1983 року. У легендарному колективі вона виступала до 1988 року. А після відходу вона неодноразово брала участь у ювілейних концертах гурту. Як сольна співачка Агузарова випустила вісім альбомів. Останній із них – "Будь зі мною".

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Нагадаємо, що нещодавно в Мережу потрапили перші фото ще однієї зірки 90-х – Марини Хлєбникової. Співачка постраждала під час пожежі. Тож писали, що їй доведеться робити пластику через обгоріле обличчя. Проте чутки виявилися перебільшеними.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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