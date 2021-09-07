Пугачева отреагировала на смерть Краснова: Сегодня слова "Жил-был художник один" только о тебе

Борис Краснов был известным художником-постановщиком. Работал над концертами Киркорова, Гурченко, Леонтьева. В том числе ставил "Рождественские встречи" с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева прокомментировала смерть Бориса Краснова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Борису Краснову было 60 лет. Он перенес инсульт, позже заразился коронавирусом. Умер от осложнений после COVID-19. Алла Пугачева опубликовала трогательный пост в память о нем.

Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" ( из песни "Миллион алых роз" – Ред.) только о тебе, – написала Алла Борисовна.

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Скриншот: Instagram

Борис Краснов был художником-сценографом. Оформлял "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, был дизайнером, продюсером и лауреатом крупных премий. В августе 2011 года его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. На фоне задержания его госпитализировали с подозрением на инсульт и прооперировали головной мозг. А в 2015 году уголовное преследование прекратили.

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